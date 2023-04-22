接棒《天外奇蹟》！皮克斯《元素方城市》獲選坎城影展閉幕片
迪士尼與皮克斯動畫聯手打造最新動畫《元素方城市》，獲選為第76屆法國坎城影展非競賽閉幕片，繼先前3部作品：《天外奇蹟》、《腦筋急轉彎》、《靈魂急轉彎》，《元素方城市》是皮克斯第4部入選坎城影展的作品，也將於5月27日在法國坎城影展舉行世界首映。
記者黃雅琪/綜合報導
皮克斯創意總監彼特達克特表示，今年皮克斯重返坎城影展意義非凡，因為《元素方城市》代表大家在疫情之後再度齊聚發想創作，本片在彼得孫的執導下風趣又真誠，並且徹底令人驚豔，是一部為了要讓觀眾在大銀幕上體驗而生的作品，能在坎城影展舉辦世界首映令他興奮不已。
影展總監蒂埃里弗雷莫說明坎城影展一向歡迎世界各地的動畫作品，皮克斯更創下紀錄，《天外奇蹟》於2009年成為史上首部獲選開幕片的動畫，如今激發人們以強大能量思考人生的《元素方城市》再獲殊榮擔任閉幕片。坎城影展於2020年遇上疫情爆發而停辦一屆，《靈魂急轉彎》沒能如期登上影展銀幕，所以《元素方城市》獲選對於光榮回歸的皮克斯意義重大。
《天外奇蹟》當年不但榮膺開幕片，更獲該影展的會外賽金棕櫚狗狗獎，活潑可愛的黃金獵犬小逗雖為動畫，卻令人過目難忘而擊敗強敵，而《元素方城市》片頭的加碼短片《卡爾有約》則是該片的番外篇，加上《元素方城市》導演彼得孫就是《天外奇蹟》可愛日裔小男孩的原型，兩片先後於坎城影展首映，巧妙形成前後呼應的傳承意義。《元素方城市》將於7月6日暑假上映。