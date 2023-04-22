幸福開麥拉　中市主題式單身聯誼開放報名

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吳世瑋說，今年10大興趣主題，除保留往年深受參加者喜愛的「電影追劇」、「低空探索/健行」、「電競/桌遊」、「唱歌/音樂欣賞」及「秘境/輕旅行」等興趣主題，再加碼推出「烘焙料理」、「食農園藝」、「密室逃脫」、「爵士樂/野餐」及「繪畫/畫作欣賞」等全新主題；另結合地方特色，打造「清水高美濕地-春風漫漫Two Gether」、「大安海濱之旅-挽好蔥嫁好尪、戀戀海岸村」、「烏日-高捷FUN遊、築起愛的連線」、「大肚-戀戀磺溪SHOW情緣」及「東勢-泰想遇見你、原鄉部落體驗」等5場愛情加分特色場次，提供民眾更多元的選擇，尋覓興趣相投的人生伴侶。
民政局表示，中市府單身聯誼活動除有各式主題活動，另一特色就是邀請各主題專家或學者擔任講座，此次邀請「彰化縣竹塘國中校長黃仲平」、「爵士鋼琴家呂致廷」、「Dough動手玩店長陳佳旻」、「樹生休閒酒莊洪吉倍」、「許多門工作室店長林志昌」、「Esport玩空間店長李嘉偉」、「資深媒體工作者王傳文」、「體驗教育引導員李子元」及「FM96.3原住民族廣播電台主持人甘克帆、巴宴爾」擔任活動講座，引領民眾自然展開話題，順利搭起友誼橋梁。
民政局提醒，「2023台中開麥拉P.S.我們的故事」單身聯誼活動分三梯次開放網路報名，第一階段即日起開放、第二階段報名時間自5月26日上午8時起、第三階段報名時間則自6月30日上午8時起，每梯次報名時間至各梯活動前一週星期五或額滿為止，每人酌收報名費1000元。
另外，民眾揪伴一起報名成功，不分性別，還可獲贈精美小禮，歡迎設籍台中市或在台中市就學、就業的單身民眾，選擇適合自己的年齡、興趣組別場次報名參加。
民政局提到，考量外縣市民眾參加需求及鼓勵婚育，此次也開放各場次活動日前兩週，如仍有參加名額，將受理外縣市單身民眾報名，增加適婚單身男女交往機會。活動詳情請至活動專屬網站或「2023台中開麥拉P.S.我們的故事」臉書粉絲團查詢。