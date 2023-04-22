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MLB／大谷翔平好表現歸功有睡好　透露「我總是睡到最後一刻」

▲天使隊二刀流大谷翔平收下賽季第三勝（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊二刀流大谷翔平收下賽季第三勝（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯天使隊二刀流球星大谷翔平在休息三天後，今(22)天於迎戰堪薩斯皇家隊的比賽中再次掛帥先發，僅有短暫的休息時間卻沒有影響到他的表現，繳出一場7局11K無失分的超威猛表現，收下開季三連勝，賽後他談到今天的狀況，指出「前一天有睡好，所以身體狀況很好」。

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昨天還在紐約出戰洋基隊，今天就回到洛杉磯主場比賽，根據報導指出，昨天比完賽後，全隊抵達洛杉磯的時間已經是凌晨一點半，也使得大谷今天賽前睡到中午才抵達球場，他受訪指出「我總是睡到最後一刻」，並表示從東岸返回到西岸，因為比賽時間比較沒那麼緊湊，所以相對於從西岸征戰到東岸來說，比較沒那麼辛苦。


本場比賽球隊讓頭號球星「鱒魚」Mike Trout輪休，加上前一場先發戰波士頓紅襪，Trout同樣沒有先發出場，對大谷來說，Trout有沒有在先發名單跟他的投球表現並沒有直接關係，大谷認為他只是努力不要讓對方先得分，指出若能夠在對方之前先馳得點，可以提高球隊的獲勝機率。


今年賽季大聯盟全面啟用PitchCom，讓投捕在比賽中直接溝通，大谷也因此有更多自己配球的機會，他坦言自己配球不是件容易的事，表示「必須決定自己要投什麼球，所以要負起責任，最重要的是不能找藉口，雖然要邊注意投球時間邊同時進行配球，但其實蠻有趣的」。


在訪問中大谷也談到近期低迷的打擊狀況，坦言其實狀況不差，都能看到球，並指出今天比賽最後一打席敲出的中外野平飛安打打的不錯，大谷也認為先前在波士頓以及紐約的系列戰同樣有幾顆球打得不錯，卻都被接殺，點出可能必須再提昇一些擊球角度。


目前大谷翔平五場先發出賽拿下三勝，防禦率僅0.64，讓人不禁把他放進季末賽揚獎的討論名單中，他表示現在時間還早，但也希望自己能在季末拿到比敗場至少多五場的勝投，所以在上半季必須盡可能累積勝場數。

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