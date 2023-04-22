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MLB／大谷翔平開季前五場先發神級投球表現！狂寫五大紀錄！

▲大谷翔平開季前五場先發表現超神（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平開季前五場先發表現超神（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯天使隊二刀流球星大谷翔平今(22)天先發出戰堪薩斯皇家的比賽，繳出一場7局11K無失分的超猛表現，不僅順利拿下開季三連勝，開季到目前為止五場先發出賽防禦率僅有0.64，每局被上壘率也只有0.82，被打擊率更是連一成都不到，低到只有.092，讓他改寫許多紀錄，大聯盟官網就列舉了五項，大谷開季神級投球表現所締造的紀錄。

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如上文指出，大谷翔平本季目前僅有.092的被打擊率，根據統計，是自1893年大聯盟投手丘與本壘改制到現今距離之後，賽季前五場比賽被打擊率最低的「現代」先發投手(至少10局)，先前紀錄是紐約洋基隊傳奇投手David Cone在1999賽季所寫下的.102。


目前為止的五場先發出賽，大谷共面對105位打者，只被敲出8支安打，是自從1901賽季以來，開季前五場先發至少投滿20局的投手，被打最少安打的一位。


大谷翔平目前被打出的8支安打，僅有兩支是長打，且都是二壘安打，目前被對手長打率僅有.115，也是自從1916年以來，開季前五場先發至少投滿20局的投手最低的一位。


從上季末到本季的最近九場先發，大谷都只讓對方打者敲出不超過三支安打，這是自1893年以來，聯盟所有先發投手所保持的第二長紀錄，而最長紀錄則是Jacob deGrom在2021賽季締造的連10場。


今年賽季大谷到目前為止共有兩場單場雙位數三振的出賽，加上去年一整季，共締造了12次單場雙位數三振的表現，在這段時間的大聯盟所有投手中傲視群雄，與此同時，身為二刀流球員的他，還是一位能以超過每小時118英哩的擊球初速擊中球的超級強打者。

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