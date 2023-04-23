AIT發布「尋人啟事」！幸運3人快私訊小編、將獲贈紀念品
今年3月20日，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）上任，本月18日，羅森柏格訪台，而AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），則於22日PO臉書透露，她與羅森柏格大逛台北饒河街夜市，表示2人玩得非常開心，其中孫曉雅與羅森柏格在饒河街自拍，有3名可愛的年輕人也一起入鏡，AIT因此發布「尋人啟事」，希望3位可愛的年輕人「請私訊AIT小編，我們有紀念品要送你們」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，孫曉雅PO文表示「台灣以友善的人民、熱鬧的夜市和美味的食物而聞名。我帶著AIT主席在饒河街夜市玩得很開心，這是我最喜歡帶遊客去的地方之一。」；新任的主席羅森柏格也指出「感謝 AIT孫處長陪我在 台北著名的饒河街夜市度過了一個很有趣的夜晚。我超愛胡椒餅、烤魷魚、食物的香味和充滿活力的氣氛。」
有趣的是，孫曉雅更背著傳統茄芷袋出門，讓網友紛紛表示「茄芷袋很專業」，更直言「台灣人的榮幸！感恩有您們好摯友」。羅森柏格指出，這是她首次以AIT主席身份訪台，之後還想再來觀光，更表示，對於推動共同優先事項上，與台灣繼續合作非常期待。
事實上，羅森柏格來台前，已先與民眾黨主席柯文哲會面，來台後也會晤總統蔡英文、副總統賴清德等，更與國科會共同在台北舉辦了「台美永續創新發展論壇 - 永續創新跨代交流論壇」，供來自美台雙方的研究學者、業界專家，包括美光科技公司、奇異公司、台積電文教基金會、小智研發、維吉尼亞科技、威斯康辛大學麥迪遜分校等，與年輕學子互相交流，在論壇中暢聊科學與科技、高品質教育、創新精神、永續生態環境等諸多議題。