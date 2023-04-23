能高安東軍山難1死1失聯！空勤無功而返 天候差增搜救難度
（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）6人登山隊伍縱走能高安東軍，遇氣候不佳撤退，領隊失溫死亡、華裔美籍葉姓女教授失聯。空勤直升機今天上午起飛協助搜救，但雲層太厚無功而返，地面搜救隊已抵能高主峰。
花蓮秀林鄉、萬榮鄉及南投縣交界的能高安東軍山20日發生山難意外，6人登山隊伍中，包括56歲華裔美籍葉姓女教授與同校美籍55歲女教授及其25歲在台教書的姪女同行，聘請陳姓嚮導做領隊及2名協作同行。由於腳程不同，陳姓領隊與葉姓女教走在隊伍最後，且在不同地點紮營，陳姓領隊疑因失溫在山區死亡，葉姓女教授疑似高山症狀卻失聯。
花蓮縣消防局接獲南投縣消防局轉報後於第二大隊壽豐分隊成立前進指揮所，同時立即派遣搜救人員前往山區搜救。
消防局第二大隊表示，陳姓領隊的遺體暫置大陸池營地，由於該處地勢斜坡，直升機無法降落，僅能以吊掛方式載運遺體，上午因山區天候不佳、雲層太厚，能見度差，無法吊掛；明天會再度申請空勤總隊黑鷹直升機協助。
地面搜救隊伍第一梯次已與登山隊4人下山，第二梯次5人搜救隊今天前進到能高山主峰，因判斷失聯的葉姓女教授腳程較慢，因此搜索範圍擴大；根據搜救隊回報指出，山區昨天下雨、且起大霧，增添搜救難度。
此意外訊息在登山相關社群引發討論，有網友指出，「再美的美景都不值得用一條命換來欣賞的機會，才6個人就分梯移動，而且墊後出事這梯完全沒有帳篷，難道沒有考慮到走散與迷路或出狀況的可能性嗎？」（編輯：黃世雅）1120423