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中駐法大使專訪鬧笑話　王定宇：幫助台灣被看見

▲中國駐法大使盧沙野接受專訪各種荒誕謬論，王定宇表示亂七八糟的發言，不僅讓中國丟臉，也讓台灣被看見。（圖／王定宇辦公室提供）
▲中國駐法大使盧沙野接受專訪各種荒誕謬論，王定宇表示亂七八糟的發言，不僅讓中國丟臉，也讓台灣被看見。（圖／王定宇辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

中國駐法大使盧沙野日前接受法國電視專訪，竟稱「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，提到台灣時則強調「由中國人決定台灣命運」，此外因主持人提問失控，怒嗆對方沒唸過書。對此立委王定宇今（23）日表示，盧沙野恰如其分，盡了責任代表中國形象，亂七八糟的發言，不僅讓中國丟臉，也讓法國人看見台灣有這樣的惡鄰居。

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王定宇表示，中國駐法大使盧沙野這兩天又鬧了笑話，如果各國駐外代表是代表國家形象，盧沙野真的是恰如其分代表中華人民共和國形象，例如在專訪時提到前蘇聯解體後的國家不具國家地位，這發言馬上得罪一大票的國家，包括波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞與拉脫維亞，都向中國表達抗議。

王定宇說，在專訪上節目主持人提出質疑，盧沙野無法回答竟然直接槓上主持人嗆對方「沒讀書」，另外表達台灣前途由中國來決定，這種不符合現實也沒有邏輯的荒謬談話，造成觀眾譁然，提及這電視台平均每則點閱率為數千人，因盧沙野的亂七八糟發言，單則點閱略率超過160萬，還持續增加中 。

王定宇指出，盧發言不僅讓中國丟臉，也幫助法國人了解台灣面對的威脅，以及知道台灣有這樣的惡鄰居並讓台灣被看見，盧沙野發言恰如其分，盡了責任代表中國的形象，也幫助台灣被看見。

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