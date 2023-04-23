丁寧控按摩師性騷「越按越上面」！放重話警告：已逾越職業底線

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丁寧認為，比起當個有禮貌的乖女孩，不如學會勇敢地保護自己，不僅需要時間，也要靠著家庭學校共同努力。接著，丁寧也分享有次去腳底按摩時，剛好熟識的按摩師不在，只好由另一位沒見過的人服務，「一開始的對話就讓我很不舒服，我低下頭不說話看書，他一直在我膝蓋往上按，已經逾越職業底線。」
丁寧此時立刻出聲制止，「請你不要按我膝蓋，按腳底就好。」結果對方又從另一隻腳往上按，讓她忍無可忍，「請你！不要按我膝蓋！我剛剛說了！」雖然對方不開心，但她自認是在保護、捍衛自己，「對和善的人有禮貌是應該的，但對於心懷不軌的人千萬不要有禮貌，你的禮貌有可能讓自己受傷。」
最後也呼籲所有孩子們，「保護自己是你們的責任，學會意識什麼是隱私權，學會意識什麼是自己被侵犯，學會保護自己是自己的責任，無論對象是誰都一樣，禮貌，是有選擇性的，但勇氣是無差別的。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110