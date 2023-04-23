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丁寧控按摩師性騷「越按越上面」！放重話警告：已逾越職業底線

▲丁寧分享，有位按摩師對她性騷擾的故事，竟然越按越上面，讓她忍不住重話警告：「已逾越職業底線！」（圖／衛視中文台提供）
▲丁寧分享，有位按摩師對她性騷擾的故事，竟然越按越上面，讓她忍不住重話警告：「已逾越職業底線！」（圖／衛視中文台提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

現年52歲的女星丁寧，不僅是一位演員，還身兼作家身分，經常在社群平台分享生活趣事。近日，她就聽到有位50歲的男子在捷運上公然搭訕一位未成年的國三少女，沒想到女生還真的給了電話，讓她相當震驚，並藉由自身拒絕性騷擾的故事，呼籲孩子們要學會勇敢地保護自己。

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丁寧21日在臉書分享朋友遇到的故事，一名年約50歲的怪伯伯，在捷運上搭訕一位國三女學生，結果女孩真的給出電話號碼，直到旁邊乘客看不下去出手制止，女孩才說：「我給他家裡的電話號碼。」這讓丁寧忍不住指出，這個故事潛在著「服從」的危險性，「我們把孩子教的太服從了！無論女孩給電話號碼是真的是假的，像這樣是具有危險性的人根本就不用客氣！」

▲丁寧昨（27）日突然表示自己在新的一年要成為一個「正直的賤人」。（圖／翻攝自丁寧臉書）
▲丁寧希望藉由故事，來呼籲孩子們勇敢地保護自己，拒絕性騷擾。（圖／翻攝自丁寧臉書）
丁寧認為，比起當個有禮貌的乖女孩，不如學會勇敢地保護自己，不僅需要時間，也要靠著家庭學校共同努力。接著，丁寧也分享有次去腳底按摩時，剛好熟識的按摩師不在，只好由另一位沒見過的人服務，「一開始的對話就讓我很不舒服，我低下頭不說話看書，他一直在我膝蓋往上按，已經逾越職業底線。」

丁寧此時立刻出聲制止，「請你不要按我膝蓋，按腳底就好。」結果對方又從另一隻腳往上按，讓她忍無可忍，「請你！不要按我膝蓋！我剛剛說了！」雖然對方不開心，但她自認是在保護、捍衛自己，「對和善的人有禮貌是應該的，但對於心懷不軌的人千萬不要有禮貌，你的禮貌有可能讓自己受傷。」

最後也呼籲所有孩子們，「保護自己是你們的責任，學會意識什麼是隱私權，學會意識什麼是自己被侵犯，學會保護自己是自己的責任，無論對象是誰都一樣，禮貌，是有選擇性的，但勇氣是無差別的。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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