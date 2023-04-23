受出口訂單影響！製造業部分移工轉出　勞動部擬放寬名額促僱用

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蘇裕國指出，新制度設計，若較不受出口訂單影響、有條件進用勞工的雇主，願意聘僱國內轉出移工，將讓其額外增加5%移工聘用名額；目前討論已有共識，正在進行法制作業，預估今年上半年可啟動。
對於有團體倡議取消家庭看護移工遞補等待期，蘇裕國說，在立法院也曾討論此提案，但考慮到移工進入家庭後需要時間與雇主互相適應，若開放立即補人，可能衍生雙方不願花力氣互相適應問題，因此在討論後，認為仍應有1個月等待期；等待期間雇主可申請長照服務，至於如何增強銜接，將持續討論。
TIWA台灣國際勞工協會研究員吳靜如告訴中央社記者，家庭照護需求連1個小時都很難沒有人，因此協會一直希望取消空窗期，讓勞工和雇主的關係不要綁這麼死，「現在只是縮短而已，還不太夠」。
吳靜如指出，要解決移工失聯造成人力空窗問題，除了雇主權益，也應照顧勞工勞動條件；目前家庭看護勞動條件很低，又缺乏私人休息時間，因此不少看護工偏好去當有明確上下班時間、加班還有加班費的廠工。
吳靜如也說，仲介業者自國外引進移工可收取的仲介費用較在國內轉介來得高，因此更偏好自國外介紹移工入台，讓國內轉出的移工不易找下份工作，只好轉向網路平台或非法仲介，也是移工失聯原因之一。
立法院會21日三讀通過就業服務法部分條文修正，明定若移工逃逸不可歸責於雇主，雇主對產業移工遞補等待期由6個月縮短為3個月、家庭看護移工由3個月縮短為1個月。（編輯：張雅淨）1120423