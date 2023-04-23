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受出口訂單影響！製造業部分移工轉出　勞動部擬放寬名額促僱用

▲勞動部預計將讓願意聘用轉出移工的雇主增加5%聘僱名額。圖為勞動部長許銘春。（圖／勞動部提供）
▲勞動部預計將讓願意聘用轉出移工的雇主增加5%聘僱名額。圖為勞動部長許銘春。（圖／勞動部提供）

中央社

（中央社記者曾以寧台北23日電）勞動部表示，近期製造業受出口訂單影響，有部分移工自工廠轉出，預計將讓願意聘用轉出移工的雇主增加5%聘僱名額，促進業者僱用，現正進行法制作業，預估上半年可啟動。

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勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國接受中央社記者採訪表示，近期製造業受出口訂單影響，有些移工自工廠轉出，為促進國內雇主銜接聘用這些移工，上個月已在跨國勞動力政策諮詢小組會議討論，預計建立新制度。

蘇裕國指出，新制度設計，若較不受出口訂單影響、有條件進用勞工的雇主，願意聘僱國內轉出移工，將讓其額外增加5%移工聘用名額；目前討論已有共識，正在進行法制作業，預估今年上半年可啟動。

對於有團體倡議取消家庭看護移工遞補等待期，蘇裕國說，在立法院也曾討論此提案，但考慮到移工進入家庭後需要時間與雇主互相適應，若開放立即補人，可能衍生雙方不願花力氣互相適應問題，因此在討論後，認為仍應有1個月等待期；等待期間雇主可申請長照服務，至於如何增強銜接，將持續討論。

TIWA台灣國際勞工協會研究員吳靜如告訴中央社記者，家庭照護需求連1個小時都很難沒有人，因此協會一直希望取消空窗期，讓勞工和雇主的關係不要綁這麼死，「現在只是縮短而已，還不太夠」。

吳靜如指出，要解決移工失聯造成人力空窗問題，除了雇主權益，也應照顧勞工勞動條件；目前家庭看護勞動條件很低，又缺乏私人休息時間，因此不少看護工偏好去當有明確上下班時間、加班還有加班費的廠工。

吳靜如也說，仲介業者自國外引進移工可收取的仲介費用較在國內轉介來得高，因此更偏好自國外介紹移工入台，讓國內轉出的移工不易找下份工作，只好轉向網路平台或非法仲介，也是移工失聯原因之一。

立法院會21日三讀通過就業服務法部分條文修正，明定若移工逃逸不可歸責於雇主，雇主對產業移工遞補等待期由6個月縮短為3個月、家庭看護移工由3個月縮短為1個月。（編輯：張雅淨）1120423

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