訝異普丁還沒下台？柯文哲：台海戰爭持續、習政權恐跨台
全力角逐2024年總統大選的民眾黨主席柯文哲21日結束華府行程，他接受美國之音（VOA）專訪時針對美國國會舉行模擬台海衝突的兵推表示，有關中國解放軍犯台兵推已做了不下數十套，但台海戰爭與烏俄戰爭不同，若戰爭持續兩個禮拜，中國領導人習近平政權就有可能垮台。
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根據美國之音報導，柯文哲受訪時提到，目前在歷史上美國從來沒有像現在這麼關注台灣，他指出：「我想美國並不是關注台灣，而是因為現在美中對抗大概是美國最重要的事情，所以變成中國是美國最大的威脅，那台灣又是位在第一島鏈的最前線，因為地緣政治的關係所以它現在對台灣就很關心。」
柯文哲認為，烏俄戰爭雖有示範作用，但和台海開戰仍有不同，例如台海戰爭隔著海峽「要運輸甚麼的都很困難」；對於烏俄戰爭打了一年俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「竟然還沒下台」，柯文哲直呼：「我是覺得蠻驚訝的。」還說：「如果在中國，我看打到兩個禮拜（習近平）就會出事」。
至於如何處理台灣和中國的關係？柯文哲強調，他相信美方「什麼樣的兵棋演習都做過了」，但台灣與中國的關係應該理性務實來面對，台灣可以參考美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的說法，即「可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗」。台灣和中國「可以合作的部份優先，不行就競爭，最後才是對抗」。
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