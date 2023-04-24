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拿坡里披薩賽揭曉！首位女性冠軍僅24歲　將代表台灣角逐世界冠軍

▲第6屆拿坡里CAPUTO盃披薩大賽，「經典STG」冠軍得主陳怡瑄（左5），將代表台灣角逐世界冠軍。（圖／河洛企業提供）
▲第6屆拿坡里CAPUTO盃披薩大賽，「經典STG」冠軍得主陳怡瑄（左5），將代表台灣角逐世界冠軍。（圖／河洛企業提供）

記者葉盛耀/綜合報導

因為疫情而停辦了3年的第6屆拿坡里CAPUTO盃披薩大賽，今年終於恢復並於日前剛落幕，此次比賽分3個項目，包含「經典STG」、「創意CLASSICA」、「炸披薩Pizza Fritta」，其中經典STG的冠軍，由來自Gino Pizz的陳怡瑄獲得，她將代表台灣，於今年6月由河洛企業帶領前往義大利拿坡里參加世界大賽。

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「CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」為一年一度於義大利舉辦的披薩比賽，遴選出當年度最好的披薩師，比賽共分為STG、時令披薩等個人組，還有各國派遣選手參加的國際組團體賽。而所謂的義大利傳統拿坡里披薩（pizza napoletana），官方認證相當嚴格，像是麵糰重量需180~250克且不加任何油脂，僅烤前可淋橄欖油。而披薩只可以木柴來窯烤，窯爐的溫度要在400~480度。披薩烤炙時間僅60~90秒。另外，原料、造型，也都有詳細規定。

經過兩天的比賽，在「經典STG」組產生了台灣首位女性冠軍得主，是來自新北市任職於Gino Pizza的陳怡瑄，於全台55位披薩職人中脫穎而出獲得冠軍，她將代表台灣前往義大利出賽。今年24歲的陳怡瑄，入行時間不長，正式參與披薩製作資歷也才一年，但她有個專業老師，即是2019年獲得義大利官方認證的CAPUTO盃（世界披薩職人錦標賽）國際團體組冠軍的鄭羽辰。

▲拿坡里CAPUTO盃披薩大賽的評審，皆是來自海內外的專業人士。（圖／河洛企業提供）
▲拿坡里CAPUTO盃披薩大賽的評審，皆是來自海內外的專業人士。（圖／河洛企業提供）
針對陳怡瑄，鄭羽辰說：「她很有天份，也有雙柔軟的手，因此揉捏出來的披薩餅皮外型天然沒有匠氣。雖然是個容易想太多的孩子，但是上場時卻很穩，應該也是拿到冠軍的原因。」也因此，普遍被認為出國後拿到好成績的機率相當大。

另外，經歷三年疫情，餐飲業氣勢低迷，甚至缺工，鄭羽辰也提到：「期望藉由參加比賽與活動，尤其這次是國際型比賽，能夠讓餐飲業更有生氣，讓餐飲人覺得待在餐飲業還是會很有機會的，也讓更多新血加入，一起喜歡從事餐飲。」

各項目獲獎名單：
📍經典STG
冠軍：陳怡瑄 （任職單位-Gino Pizza）
亞軍：杜昱賢（任職單位-旋轉披薩） 
季軍：陳建圳（任職單位-N.V pizza）
季軍：王思慈（任職單位-薩朵披薩餐酒館）

📍創意CLASSICA
冠軍：呂旻蒨（任職單位-90sec PIZZA）
亞軍：林宜臻（任職單位-Gino Pizza）
季軍：朱芠菱（任職單位-Gusto Pizza）

📍炸披薩Pizza Fritta
冠軍：楊榮心（任職單位-Banco）
亞軍：張鈞翔（任職單位-Solo Pizza）
季軍：王昱翔 （任職單位-淬義）

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