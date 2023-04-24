拿坡里披薩賽揭曉！首位女性冠軍僅24歲　將代表台灣角逐世界冠軍

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經過兩天的比賽，在「經典STG」組產生了台灣首位女性冠軍得主，是來自新北市任職於Gino Pizza的陳怡瑄，於全台55位披薩職人中脫穎而出獲得冠軍，她將代表台灣前往義大利出賽。今年24歲的陳怡瑄，入行時間不長，正式參與披薩製作資歷也才一年，但她有個專業老師，即是2019年獲得義大利官方認證的CAPUTO盃（世界披薩職人錦標賽）國際團體組冠軍的鄭羽辰。
針對陳怡瑄，鄭羽辰說：「她很有天份，也有雙柔軟的手，因此揉捏出來的披薩餅皮外型天然沒有匠氣。雖然是個容易想太多的孩子，但是上場時卻很穩，應該也是拿到冠軍的原因。」也因此，普遍被認為出國後拿到好成績的機率相當大。
另外，經歷三年疫情，餐飲業氣勢低迷，甚至缺工，鄭羽辰也提到：「期望藉由參加比賽與活動，尤其這次是國際型比賽，能夠讓餐飲業更有生氣，讓餐飲人覺得待在餐飲業還是會很有機會的，也讓更多新血加入，一起喜歡從事餐飲。」
各項目獲獎名單：
📍經典STG
冠軍：陳怡瑄 （任職單位-Gino Pizza）
亞軍：杜昱賢（任職單位-旋轉披薩）
季軍：陳建圳（任職單位-N.V pizza）
季軍：王思慈（任職單位-薩朵披薩餐酒館）
📍創意CLASSICA
冠軍：呂旻蒨（任職單位-90sec PIZZA）
亞軍：林宜臻（任職單位-Gino Pizza）
季軍：朱芠菱（任職單位-Gusto Pizza）
📍炸披薩Pizza Fritta
冠軍：楊榮心（任職單位-Banco）
亞軍：張鈞翔（任職單位-Solo Pizza）
季軍：王昱翔 （任職單位-淬義）