小彬彬慚愧賠光兒子300萬！爆他沒考上台藝大 將赴日學動畫
以《星星知我心》一劇走紅的童星小彬彬（溫兆宇），近年積極開創副業，不但申請數位名片專利，去年也設立演藝學校「億萬之星」進行明星養成計劃，但受到疫情影響，股東說好的資金紛紛跳票，加上學生擔心群聚感染不敢上課，他砸了600萬元台幣沒有回本，連說服長子小小彬（溫玄曄）入股的300萬元，也全都賠光，如今兒子未能考取理想的大學，決定轉往日本讀書，學習動畫相關技術。
記者江芷稜/綜合報導
今年18歲的小小彬，長相與父親如出一轍，可愛模樣深植人心，年僅5歲就拍攝偶像劇《下一站，幸福》，與安以軒、吳建豪飆戲，偶像劇、電影邀約不斷，小小年紀就攢了300萬元積蓄，因為就讀華岡藝校，每天從汐止家中坐公車到陽明山上讀書也不嫌累，去年因投資父親的事業有了顧問一職，小彬彬還跟兒子掛保證，「我下輩子全部還給你，我賺的錢就是你的，不用擔心。」
沒想到小彬彬在汐科租了一個120坪的基地發展演藝學校，風光開幕後卻面臨股東撤資、資金跳票，原本每月都有100多萬元進帳，之後受到疫情影響，學生無法來上課，父子倆近千萬投資幾乎泡湯，連他投放的宣傳廣告，都因為柬埔寨人蛇新聞影響，被學生誤會是詐騙廣告，面臨不斷虧損。
小彬彬目前在大學影視科系繼續擔任講師，傳承演藝事業經驗，他在《命運好好玩》節目上透露，兒子沒考上台灣藝術大學的理想科系，決定前往日本學習動畫、漫畫技術，自己給了他一張額度12萬的信用卡，支付兒子所需的費用，主持人何篤霖聽完則替小小彬說話，「你那300萬也沒還人家，人家本來可以自給自足的」，小彬彬笑說會好好努力，幫兒子賺到學費。
※【NOWnews 今日新聞
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