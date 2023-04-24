興建社宅「計算標準未變」　營建署：中央地方社宅已達成7.3萬戶

我是廣告 請繼續往下閱讀
另有學者投書，提出須建立完整住宅政策藍圖，以及可委託具公信力的專業學術單位進行政策檢討等建議，營建署表示，將會廣納雅言並持續研議修正相關居住協助計畫，進而精進住宅政策，以照顧民眾居住需求。
營建署說，依行政院民國106年3月6日核定「社會住宅興辦計畫」，直接興建戶數就是以工程完成發包（即決標）作為計算標準；社宅推動進程可分為兩階段，第一階段是106年到109年，主要由地方主辦。
營建署指出，從109年起因興建速度變慢，中央立即扛起責任接力蓋社宅。第2階段從110年起，由內政部及國家住都中心投入實質興建，不到3年時間，就在全國完成發包超過2.7萬戶，也讓全國社宅推動速度達到歷史新高。
營建署指出，截至112年3月，住都市中心累計完成發包73處、2萬7518戶統包工程決標，其中六都有54處2萬2162戶；非六都19處5356戶社宅。若以112年台北市社宅推動規劃看，中央預計蓋4574戶，台北市政府僅規劃527戶，顯見中央持續發揮興建量能。
外界質疑「包租代管」是同一群人玩大風吹，營建署強調，這項政策每一案件都核實審查，執行5年來的契約維持率超過7成；截至112年3月底，社宅包租代管計畫累計媒合6萬4333戶，目前已達每季穩定成功媒合7000戶以上量能。
營建署表示，除持續興建社宅來提升國內供應量，落實居住正義還須多管齊下，配合包租代管、租金補貼等政策，分階段及有次序地逐一執行；中央與地方應齊心合作，推動居住政策的各項措施，不容政治口水及假訊息來打擊國家社會住宅興建的量能。（編輯：林克倫）1120424