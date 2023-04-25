吳慷仁拍戲太累身體出狀況！爆「聲帶萎縮」親曝病況：只能面對
40歲台灣知名演員、金鐘視帝吳慷仁擁有帥氣臉龐、精湛演技，近來由他主演的Netflix影集《模仿犯》廣受好評、掀起討論。不過，他今（25）日凌晨卻突然透露自己的身體出狀況了：「聲帶出現了有點狀況，騷聲！失聲！」檢查後甚至發現聲帶有些萎縮，讓他苦嘆：「只能面對。」讓粉絲們相當擔心。
記者郭佩蓉/綜合報導
吳慷仁今日在臉書發文，證實從去年11月左右，他的聲帶就出現狀況，他猜測可能是一邊拍攝《有生之年》，一邊配音《模仿犯》的後期製作，再加上去年拍攝的過度使用與疲憊，長期累積下來，讓聲帶長了個水泡，「又因為還有些工作未完成，只能一邊觀察一邊舒緩等待治療，直到1月的時候經由陳大天（大天）的介紹，認識了振興醫院的張智惠醫生，不檢查還好，一檢查，才知道原來聲帶還有一點萎縮，只能面對」。
在配合治療後，吳慷仁才終於恢復到現在的聲線，「自己覺得更有磁性，一度還有點擔心，回不去原來的音質，現在才鬆了一大口氣。」他接著感嘆：「年輕時覺得一些小傷都能自己痊癒，直到現在有了些年紀，發現身體有它的週期，時間到了，用得多了，必然會退化與需要進場保養。」因此，他也呼籲年輕朋友們要更愛惜自己的身體，「我們還需要它跟著我們繼續20年、30年、40年，共勉之」，同時，他也不忘稱讚醫師美麗又溫柔：「終於看到她能笑得出來了…不然真的怕怕。」