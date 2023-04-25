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COVID-19降級改類　陳其邁：高雄應變機制隨中央調整

▲COVID-19疫情趨緩，高雄市長陳其邁今天表示，COVID-19疫情也趨於穩定，高雄的應變機制包括組織等會隨著中央調整隨之做改變。(圖／高市府提供)
▲COVID-19疫情趨緩，高雄市長陳其邁今天表示，COVID-19疫情也趨於穩定，高雄的應變機制包括組織等會隨著中央調整隨之做改變。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

COVID-19疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心解編約在5月上路，高雄市長陳其邁今（25）日表示，COVID-19變成地區性的流行疾病的趨勢越來越明顯，疫情也趨於穩定，長照機構部分個案數相對處於低點，高雄的應變機制包括組織等會隨著中央調整隨之做改變，持續將重點放在一些風險比較高的場域，如長照機構的監測。

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行政院長陳建仁今（25）日下午將前往中央流行疫情指揮中心開會，指揮中心指揮官王必勝也將在下午就疫情要宣布降級、改類召開記者會。對此，陳其邁做出上述表示。

陳其邁表示，COVID-19若改為第四類法定傳染病大概是流感重症，針對第四類法定傳染病的相關應變處置來運作，針對輕症的部分，會在基層診所藉由健保機制 監測社區流行狀況。陳其邁說明，流感其實從篩檢和開立抗病毒的藥物，過去就有一套監測機制。

陳其邁強調，COVID-19疫情已現有全球流行狀況跟台灣流行狀況以及逐漸社區化、流感化，不能說是尾聲，但變成地區性的流行疾病的趨勢越來越明顯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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