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台東景點｜漫步南迴秘境　達仁山海祭

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台東縣南迴原鄉部落的一群返鄉青壯年成立了「捌個零社會企業」，Paqeljing，音同捌個零，排灣族語意是相互扶持、相互幫助。在「捌個零社會企業」返鄉部落青年的帶領下，在土坂部落田野中認識在地野菜植物，體驗自然農法耕種與採集日常，結合部落當季食材，像是蝸牛、茄子、甜椒等，DIY手作「原」味披薩，加上以龍眼木現烤的山羌肉，撒上部落自栽的刺蔥粉，好好味啊！

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「尤家商行」的主人尤國榮為排灣族Kaingau部落領袖，於2012年返回家鄉台坂，農場以山泉活水養殖花鰻，並在廣達 8公頃的山林以友善農法栽種橄欖，研發橄欖汁、橄欖醋、橄欖氣泡水和橄欖果醬，口感清新香甜！尤家農場種植的是顆粒大果肉豐厚的南洋橄欖，年產量約6萬噸。橄欖園規劃友善耕作生態導覽，帶領旅人探訪佈滿黃藤的山野小路，也享受深入橄欖園區帶來的清新感以及橄欖風味料理。

Putung，是排灣語「角落、邊陲」的意思，取其音譯「不懂」，排灣族青年正弘和部落公主照瑩夫妻倆，在「南迴山林秘境」裡的邊陲秘境，打造了文化生態露營區「不懂生活Putung Style」，提供土坂部落遊程，包含生態導覽、山林走讀、原式露營、部落與古道導覽、餐食、獵寮露營等體驗。在這片原始桃花源露營，網路龜速、遠離塵囂，請把自己交給大自然，白天深入「大武山自然保留區」觀察豐富生態，夜晚品嘗部落烤肉餐，欣賞星空明月，並伴隨流水、蟲鳴聲甜甜入夢，在土坂部落的不懂角落，反璞歸真。

「阿塱壹部落廚坊」隱身於安朔部落，擁有大片草原綠地、原民風情餐廳，室內室外空間寬敞，可舉辦各種活動體驗。主人貝雯本身為阿塱壹古道專業導覽員，提供套裝遊程、部落風味餐、體驗活動、秘境導覽、阿塱壹古道導覽、手工藝農特產市集等豐富體驗，帶領旅人深度認識部落文化。

小米是排灣族傳統飲食的重要食材，「迴鄉時憶」是由返鄉部落青年黃展聞所創立，其初衷是回到南迴家鄉，將部落傳統食物「小米湯圓」Pinilaulj（發音：比你老），透過DIY體驗，延續、推廣排灣族的飲食文化。在老師帶領下，將小米搓揉後，包進五花豬肉，搭配樹豆、蠶豆及野菜熬煮成湯，就是美味的小米湯圓了。展聞說，早期族人有儲存稻物習慣，如遇殺豬有多餘豬肉就會將其搭配所儲存的小米來煮食Pinilaulj，亦象徵著排灣族人對群體團聚、共識、關係和諧的重視。另外還有小米文化體驗，以雙腳踩踏或杵臼搗米體驗脫穗，趣味盎然。午餐享用比你老和部落粽子「cinavu」（吉拿富），美味飽足。

台東阿塱壹部落南田海岸親水公園入口為南迴公路的終點，阿塱壹古道導覽員帶領大家進行入山祈福儀式，再以走讀方式介紹世代傳承的古道記憶、文化及自然生態。阿塱壹古道長約8公里，步道兩邊入口分別為台東縣南田村及屏東縣旭海村，阿塱壹為達仁鄉安朔部落的舊稱，而旭海到安朔這段路程被稱做「阿塱壹古道」，這一段海岸線是目前台灣少數沒有公路開通的地區，目前已規劃為「旭海觀音鼻自然保留區」，擁有豐富的動植物資源。

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