黃彥毓關切里長遇襲恐其他牽涉 林炎田：會詳查襲擊原因
高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今（25）日早於服務處遭到兩名歹徒持鐵棍突襲，當場濺血，其中1人遭壓制逮補，另1人趁亂逃亡，警方全力追捕中。引起高市議會關切，議員黃彥毓痛批歹徒挑戰公權力，要求警局儘速破案，警察局長林炎田答詢表示，已逮1嫌、也鎖定另1嫌，應很有機會抓到嫌犯。
記者郭凱杰／高雄報導
鳳山市議員林智鴻也在第一時間向醫院關心趙里長的傷勢，之後也馬上到派出所了解案情的狀況。他要求警察局全力緝兇，儘速偵破案件，且追查幕後教唆元兇，切勿人頭頂替。他也會持續協助趙會長後續相關醫療事宜，希望趙里長能早日康復，警方儘速破案。
鳳山分局文山派出所於今天上午8時許接獲報案，鎮北街有人滋事，警方到場了解為某里長遭兩名男子持棍攻擊，造成該里長額頭受傷。現場民眾與警方合力將其中一人壓制，另一男子趁隙逃逸，遭逮捕男子因反抗有擦挫傷，後送醫治療，該里長亦送醫治療，無生命危險。警方已組成專案小組，全力追緝逃逸之犯嫌到案說明。
黃彥毓質詢時表示，鳳山鎮北里長遇襲擊，還好里長是警察退休，當場反制嫌犯，與趕到現場警方合力壓制，但後面可能有其他牽涉，且里長也代表公權力不該被挑戰，警方應儘速破案。
警察局長林炎田指出，第一時間與趙里長、民眾合力抓到吳姓犯嫌，並已鎖定另名嫌犯，應該很有機會逮人，後續會詳查襲擊原因。