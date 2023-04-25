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最新14組LINE免費貼圖！「OPEN小將」一鍵下載：錯過等1年

▲LINE釋出全新免費貼圖，另有「OPEN小將」祝母親節快樂，免加好友一鍵下載。（圖／LINE）
▲LINE釋出全新免費貼圖，另有「OPEN小將」祝母親節快樂，免加好友一鍵下載。（圖／LINE）

記者黃韻文/綜合報導

日前有用戶訴苦，花錢買貼圖卻無預警被刪除，推測應是遇到不良代購業者，事後向LINE申請退款想「兩頭賺」。其實現在就算沒有信用卡，也還有超商、電話帳單代付等購買管道。但若嫌麻煩又想有新圖案，最快的方法就是下載本周免費LINE貼圖。LINE今（25）日釋出全新兩組免費貼圖，《NOWnews今日新聞》另外整理不在架上的隱藏版，包括人氣爆棚的OPEN小將，推出一年一度的母親節貼圖，連加好友都免了，一鍵快速打包回家。

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🟡貼圖小舖4/25新上架

📌LINE TV × 帶筆晃晃 追劇人蔘（點此下載）
下載期限：2023/5/24
下載條件：觀看指定影片5分鐘

▲免費貼圖「LINE TV × 帶筆晃晃 追劇人蔘」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE TV × 帶筆晃晃 追劇人蔘」。（圖／取自LINE）
📌COACH全新貼圖，Rexy恐龍邂逅春季Tabby手袋（點此下載）
下載期限：2023/5/25
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「COACH全新貼圖，Rexy恐龍邂逅春季Tabby手袋」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「COACH全新貼圖，Rexy恐龍邂逅春季Tabby手袋」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📌OPEN! × 雪鈴兔波波貼圖（點此下載）
下載期限：2023/5/25
下載條件：無，可一鍵下載

▲免費貼圖「OPEN! × 雪鈴兔波波貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「OPEN! × 雪鈴兔波波貼圖」。（圖／取自LINE）
📌BD導管維安部隊出任務（點此下載）
下載期限：2023/5/19
下載條件：無，可一鍵下載

▲免費貼圖「BD導管維安部隊出任務」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「BD導管維安部隊出任務」。（圖／取自LINE）
📌LINE禮物 × 奶油小生（點此下載）
下載期限：2023/5/17
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE禮物 × 奶油小生」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE禮物 × 奶油小生」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物商城 × 肥肥（點此下載）
下載期限：2023/5/13
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物商城 × 肥肥」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物商城 × 肥肥」。（圖／取自LINE）
📌波鴿家族×卡洛特（點此下載）
下載期限：2023/5/13
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「波鴿家族×卡洛特」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「波鴿家族×卡洛特」。（圖／取自LINE）
📌LINE Bubble 2×福音戰士（點此下載）
下載期限：2023/5/10
下載條件：LINE Bubble通過指定關卡

▲免費貼圖「LINE Bubble 2×福音戰士」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE Bubble 2×福音戰士」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 × 水中都是魚（點此下載）
下載期限：2023/5/6
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 × 水中都是魚」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 水中都是魚」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 × 波仔貓（點此下載）
下載期限：2023/4/27
下載條件：完成指定任務

▲免費貼圖「LINE購物 × 波仔貓」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 波仔貓」。（圖／取自LINE）
📌KUMON伴你學（點此下載）
下載期限：2023/4/29
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「KUMON伴你學」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「KUMON伴你學」。（圖／取自LINE）
📌OhBear喔熊！2023（點此下載）
下載期限：2023/4/29
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「OhBear喔熊！2023」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「OhBear喔熊！2023」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 夯話題×法鬥白泡泡（點此下載）
下載期限：2023/5/3
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 夯話題×法鬥白泡泡」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 夯話題×法鬥白泡泡」。（圖／取自LINE）
📌可樂果快樂由你!期間限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/4/28
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「可樂果快樂由你!期間限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「可樂果快樂由你!期間限定貼圖」。（圖／取自LINE）

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