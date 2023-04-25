小小彬駁斥大學落榜！300萬積蓄被父賠光 小彬彬「月收入暴增」
小小彬是童星小彬彬的兒子，主演安以軒、吳建豪《下一站，幸福》爆紅，現年18歲的他準備考大學，被爸爸小彬彬在《命運好好玩》爆料考試失常，沒有考上台藝大，準備出國赴日本留學去學漫畫，對此，阿嬤「彬媽」向《NOWnews今日新聞》否認小小彬大學落榜，說是兒子小彬彬搞不清楚狀況。
記者羅凌筠/台北報導
彬媽受訪透露小小彬沒有考上第一志願世新大學，但是他的分數已有2間大學會錄取，只是小小彬不滿意，5月會再應考台藝大夜間部，如果成績不盡人意，日本留學也是一條出路，「我們有親戚在日本可以照顧，但是全力希望他留在台灣讀書。」至於小彬彬誤傳兒子落榜，彬媽緩頰：「爸爸太忙了，學測搞不清楚。」
而小彬彬創立120坪影視基地「創動影視」，賠光小小彬投資的300萬，打從經營初期就一波三折，遇到股東臨陣退出，上市公司董事長也撤資500萬美金（約台幣1.5億元），本來公司月營收百萬，疫情攪局後業績狂掉，每個月光門市、辦公室的人事管銷，就要支出65萬。
問彬媽孫子積蓄拿的回來嗎？彬媽強調：「這也不干你的事。」並表示小孩子需要讀書，爸爸就是會準備好教育費。據《三立新聞網》報導，小彬彬的影視公司從疫情期間月入10萬，到現在景氣回溫，每月業績暴增賺百萬，小小彬投資的300萬，很快就會回本。