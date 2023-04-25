慶中捷2周年　盧秀燕：比YA免費搭乘一整天

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盧秀燕表示，中捷通車以來，至今已有超過1700萬人次搭乘，預計不久將達到2千萬人次的里程碑，捷運除了是市民最喜歡的重大建設外，也是滿意度最高的施政項目，在捷運公司團隊的努力下，旅客滿意度高達93.7%，備受市民肯定，因此今天透過一個很特別的方式來慶祝，沒有搭乘過的民眾，也可把握今天體驗中捷的便利與舒適。
盧秀燕今從文華高中站搭乘至市政府站，在車廂上與民眾開心寒暄。盧秀燕說，今搭乘的狀況很不錯，一大早人潮洶湧，有許多市民利用中捷通勤或通學，大部分的民眾也都知道今天是2周年，其中有一位同學就表示，她住在文心崇德站附近，每天利用捷運通學，一趟35元，來回一天70元，她很期待將於7月1號上路的299元交通月票。
盧秀燕說，台中市將於7月推出全國最便宜的299元交通月票，市民可無限次搭乘中捷、公車、公共自行車及台鐵等公共運輸，換算下來一天交通費不到10元，大大減輕負擔。
中捷公司表示，為慶祝中捷2週年，中捷公司也在市政府站和高鐵台中站設置了「捷伴同行 愛久久」的裝置藝術，由可愛的吉祥物「小綠綠」帶領民眾一起歡慶，喊出「299 TOGETHER」，「299 TOGETHER」不只是一個口號，也是一個承諾，代表對旅客的愛長長久久。此次比YA活動不僅有趣，也可節能減碳，民眾除免費享受中捷服務，還可抽日本雙人來回機票、燒肉雙人套餐，搭1趟就有1次抽獎機會，搭乘越多趟、中獎機率越高，歡迎民眾踴躍參與，詳細辦法請至中捷官方網站查詢。
此外，中捷公司自即日起也推出一連串好康活動，有「綠色生活地圖」集章抽機票、「捷伴同行 愛久久」打卡抽好禮，今日下午還有「Yihoyoho未來你好」微型小市集及屋馬燒肉拍照打卡送肉盤快閃活動，讓市民搭乘中捷時，也能享受更多的樂趣和驚喜。(臺中捷運公司廣告)