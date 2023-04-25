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任職黨媒30年！中共黨媒高層董郁玉「與日外交官餐敘」遭訴間諜罪

▲中國資深媒體人董郁玉去年與一名日本外交官共進午餐時被捕，其家人首次向外界披露他被捕的消息。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國資深媒體人董郁玉去年與一名日本外交官共進午餐時被捕，其家人首次向外界披露他被捕的消息。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國資深媒體人、中共黨媒《光明日報》評論部副主任、前哈佛大學研究員董郁玉，去年2月與一名日本外交官共進午餐時被捕，他的家人在其被捕一年多後首次向外界披露他被捕的消息。包含《華爾街日報》、《華盛頓郵報》和《紐約時報》等媒體引述其家人消息，指出董郁玉被北京控訴間諜罪，目前還不清楚審判將會於何時開始。

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董郁玉出生於1962年，1987年畢業於北京大學法律系，獲法學碩士。其自由派觀點及對中國社會尖銳觀察的評論經常散見於《紐約時報》中文網等海外刊物。根據美媒《華爾街日報》等報導，董郁玉在2022年2月與一名日本外交官一同被拘留，當時兩人在北京新僑飯店餐敘。該名日本外交官受到了盤問，數小時後獲釋，而董郁玉自此則一直被拘。

他的家人近日首次對外發表聲明，指出董郁玉因與日本和美國的外交界和學術界人士有所往來面臨諜罪指控，目前中國檢方已經以間諜罪起訴了董郁玉，直到今年三月其家人被告知該案已交由北京一家法院審理，此前董郁玉一直被關押在北京南部某看守所。

根據華郵報導，董郁玉家人起初保密他被拘捕的消息，是希望當局能減輕或撤銷對他的指控，但在上個月被告知董郁玉的案子將被起訴後，家人們不得不向外界披露他被捕的詳情；報導分析，鑑於中國司法體系幾乎百分之百的定罪率，董郁玉幾乎肯定會被定罪，屆時將面臨長達十多年的刑期。

董郁玉任職於中共黨媒逾30年，被捕前距離退休僅剩三個多月。年輕時他曾參加1989年的天安門學生民主運動，後來被要求強制在一家鋼鐵廠勞動一年，直到重返北京才保住《光明日報》的工作；2012年到2014年期間，董郁玉也為《紐約時報》中文網撰寫評論，直到中國當局禁止記者向海外媒體投稿後才停止。

對此，美國筆會的中國研究及文宣負責人代安玲（Angeli Datt）分析，套在中國媒體脖子上的繩圈正「不斷收緊」，他認為中共當局以炫耀權力達到殺雞儆猴、展現全面控制權的局勢，「在習近平領導下，與外國人的聯繫變得相當敏感，因為近日的宣傳特徵就是仇外論述。」

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