新北議會藍黨團動員表決通過變更議程 市政總質詢提前至本周四
新北市議會今（25）日召開第1次定期會預備會議，國、民黨團進行甲級動員，經藍綠攻防及訴諸表決後，國民黨團順利變更議程，將原定6月5至20日的市政總質詢移至後天開始，讓新北市長侯友宜可在明天施政報告後，隔天直接進行市政總質詢，提前完成在議會備詢工作，更增加外界對侯友宜參選2024總統大選的可能性大幅增加。
記者吳嘉億／新北報導
今日議程在下午3時在新北市議長蔣根煌主持下開議，國民黨團甲級動員提案變更議程，國民黨團書記長廖先翔發言表示，這次會期政治議題影響議事正常運作，黨團提案異動議程日期，將6月5日的市政總質詢改從4月27日起進行，讓議事回歸市政來發展。
在廖先翔發言後立即遭到民進黨議員群起反對，民進黨團總召集人鄭宇恩表示，民進黨支持程序委員會日前已通過的議程表，反對國民黨團來變更議程；民進黨團幹事長卓冠廷則譏諷這提案是鬧劇，在各地議會都沒有這樣先例，只為了讓侯友宜選總統。
國民黨議員林金結表示，在大會決議下，議程變更並不會影響議員問政的職權或造成損害，依議事規則，提早進行施政總質詢並無不妥，也樂見黨中央提早來徵召人選，讓參選人及早作選戰準備。
在國民黨團甲級動員及無黨團結聯盟黨團支援下，國民黨以現場63人、33票過半同意下，順利通過提案，將市政總質詢議程提前至4月27日起進行，隨後民進黨團也聚集在議會大廳前拉布條高喊「侯市長落跑，國民黨幫凶」，表達強烈抗議。