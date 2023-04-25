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15隻「小可魯」公開找乾爹乾媽　5寄養條件曝光！同步招寄宿家庭

▲導盲種犬Laura日前生下9隻「小可魯」，帶著驕傲的微笑成為「九寶媽」。（圖／翻攝惠光導盲犬學校臉書）
▲導盲種犬Laura日前生下9隻「小可魯」，帶著驕傲的微笑成為「九寶媽」。（圖／翻攝惠光導盲犬學校臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

導盲犬寄養家庭強力招募中！惠光導盲犬學校兩隻導盲種犬近日陸續生下15隻「小可魯」，喝完奶就「醉倒」萌樣融化人心。為了幫助這群「小可魯」未來能扛起擔任視障者之眼的重責大任，惠光導盲犬學校現正招募寄養家庭，只要符合5條件就有機會當這群小奶狗的乾爸乾媽

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惠光導盲犬學校日前在臉書分享，先是導盲種犬Warin生下6隻小寶寶，不久後Laura更是誕下9隻小寶寶。「九寶媽」Laura帶著驕傲的微笑，守在9隻寶寶身旁，畫面太美，吸引超過8000人按讚，紛紛留言說「頭好壯壯，超級可愛喔！尖叫」、「這次好多小黑黑，太棒了！讚讚讚」、「​​​​​​​這笑容一點不像剛生完，笑容會融化人」、「太可愛了」、「辛苦了！好好坐月子」。

▲導盲種犬Warin率先生下６隻「小可魯」。（圖／翻攝惠光導盲犬學校臉書）
▲導盲種犬Warin率先生下６隻「小可魯」。（圖／翻攝惠光導盲犬學校臉書）
校方指出，寄養家庭是孕育導盲犬成長的溫暖搖籃，導盲幼犬在出生約兩個月後，就必須進行為期一年的社會化訓練，此時的寄養家庭的重責，就是幫助幼犬適應人類社會環境，為未來帶領視障者行走的任務做準備。寄養的犬隻為2到4個月大的拉不拉多幼犬，寄養期間為8到12個月

惠光導盲犬公開，寄養家庭的須符合以下5項基本條件，照顧導盲犬幼犬期間，所有犬隻的飼料、醫療及用品皆由惠光及贊助商免費提供。
1、居住地區為北北基、桃竹苗、台中、台南、高雄。
2、家中至少有1位成人可以24小時全天候看顧犬隻。
3、家中6歲以下幼童不超過一位。
4、家中有汽車。
5、以幫助視障者為出發點，願意配合本校正確指導訓練犬隻。

▲無法成為小可魯乾爸乾媽也別灰心，可以改應徵「寄宿家庭」，或透過其他方式幫助導盲犬。（圖／翻攝惠光導盲犬學校臉書）
▲無法成為小可魯乾爸乾媽也別灰心，可以改應徵「寄宿家庭」，或透過其他方式幫助導盲犬。（圖／翻攝惠光導盲犬學校臉書）
除招募導盲犬幼犬的寄養家庭外，惠光導盲犬學校也同步招募「寄宿家庭」，協助受訓中的導盲成犬寄宿，或是寄養家庭出國時或是家中有事不方便時，代為照顧幼犬，寄宿期間為周間、周末及連續假期。寄宿家庭4條件如下：
1、居住在台北市、新北市、台中市、高雄市、花蓮市、花蓮市吉安鄉。
2、家中至少有一成人可以全天候看顧犬隻-規矩和習慣的訓練，以及社會化的訓練，均需要此條件的配合才能進行。
3、家中六歲以下幼童不超過一位。
4、配合寄宿時間至本會接送犬隻。

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