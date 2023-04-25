15隻「小可魯」公開找乾爹乾媽　5寄養條件曝光！同步招寄宿家庭

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校方指出，寄養家庭是孕育導盲犬成長的溫暖搖籃，導盲幼犬在出生約兩個月後，就必須進行為期一年的社會化訓練，此時的寄養家庭的重責，就是幫助幼犬適應人類社會環境，為未來帶領視障者行走的任務做準備。寄養的犬隻為2到4個月大的拉不拉多幼犬，寄養期間為8到12個月。
惠光導盲犬公開，寄養家庭的須符合以下5項基本條件，照顧導盲犬幼犬期間，所有犬隻的飼料、醫療及用品皆由惠光及贊助商免費提供。
1、居住地區為北北基、桃竹苗、台中、台南、高雄。
2、家中至少有1位成人可以24小時全天候看顧犬隻。
3、家中6歲以下幼童不超過一位。
4、家中有汽車。
5、以幫助視障者為出發點，願意配合本校正確指導訓練犬隻。
除招募導盲犬幼犬的寄養家庭外，惠光導盲犬學校也同步招募「寄宿家庭」，協助受訓中的導盲成犬寄宿，或是寄養家庭出國時或是家中有事不方便時，代為照顧幼犬，寄宿期間為周間、周末及連續假期。寄宿家庭4條件如下：
1、居住在台北市、新北市、台中市、高雄市、花蓮市、花蓮市吉安鄉。
2、家中至少有一成人可以全天候看顧犬隻-規矩和習慣的訓練，以及社會化的訓練，均需要此條件的配合才能進行。
3、家中六歲以下幼童不超過一位。
4、配合寄宿時間至本會接送犬隻。