鳳山鎮北里長遭毆 鳳山警10小時內迅速查獲逮捕3名犯嫌
高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今(25)日上午在服務處前遭2名男子持棍襲擊，雖頭部受傷仍奮力與歹徒纏鬥，並壓制其中1名吳姓男子，警方於今晚再逮捕黃、林2男，將繼續追查幕後指使者，全案朝向殺人未遂等罪偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
趙志成今天上午因里內要噴登革熱藥劑，上午8時許，就到服務處突然2名男子同騎機車過來，一下車就分持三節警棍和鐵棍對他一陣攻擊。鳳山分局於上午8時15分許接獲報案，立即派員趕到現場，發現里長遭兩名男子持棍攻擊，造成該里長額頭受傷。現場民眾合力將其中一名吳姓嫌犯壓制，另一黃姓犯嫌已趁隙逃逸，警方到場後立即當場逮捕，並將傷者送醫，幸無大礙。
鳳山分局立即與刑事警察大隊共組專案小組，循線全力追緝逃逸共犯。案經調閱監視器及運用科技偵查，統合警力，於17時50分許在鳳山區中崙二路將黃男查緝到案，警方另於王生明路將接應的林姓男子拘提到案。
警方將繼續追查幕後指使者，目前已經掌握特定對象，後續將再深入、徹底清查相關共犯及犯案動機，全案朝向殺人未遂、傷害罪偵辦。
鳳山警分局呼籲民眾，警方對暴力零容忍，必定全面嚴正執法，以淨化治安，安定社會人心。警察絕對有能力、有決心維護高雄治安，提供市民良好、安全的生活環境。