企鵝妹環島遭跟蹤4小時！黑衣男「正面照」曝光 鄉民毛骨悚然
南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）近日開始展開「徒步環島」的活動，結果沒想到25日進行第三天行程時，竟然發現被一名「蒙面黑衣男」尾隨，而且一跟就是4個小時，所幸後來靠著觀看直播的網友幫忙報警後，立刻到場逮捕這位陳姓男子，而詭異裝扮「真面目」曝光後，讓不少PTT網友感到毛骨悚然。
記者張嘉哲/綜合報導
企鵝妹從23日開始宣布「徒步遊台灣」，前幾天就已經遇到不少事蹟，像是到餐廳吃飯忘記帶現金，結果粉絲瘋狂打給店家要幫忙付錢吃飯，後來老闆娘霸氣請吃飯，都掀起不小的討論，然而25日她預計從宜蘭縣走到新北市境內，全程同樣是開直播，一路都有不少粉絲直播伴相隨。
結果就在直播過程當中，「企鵝妹」發現不對勁，疑似有一名男子一直跟蹤她，而且整整跟蹤4小時，過程中完全沒有任何互動，看直播的觀眾立刻協助企鵝妹報警，新北市瑞芳警方獲報後，隨即趕往現場盤查該位男子，企鵝妹也像警方表示「他讓我感到很不舒服，能請他不要再跟著我了嗎？」
只見照片當中，該名男子不僅全身上下都是一身黑以外，連手部也戴上黑色手套，臉部也用黑色的布遮起來，讓人看了不感到害怕都奇怪，警方到場後要該詭異男子態度還相當囂張，表示「我又沒有怎麼樣」，不太願意配合盤查，後來警方依據《跟蹤騷擾防治法》給予「書面告誡」，該男還飆罵三字經，被依公然侮辱及妨害公務現行犯上銬逮捕帶回偵訊。
而該名男子真面目公開之後，不少PTT網友相當傻眼表示「光天化日穿成這樣有事嗎？誰不覺得可怕啊」、「這種人如果不能抓那立個跟騷法幹嘛」、「就是要抓這種人啊，管你有沒有幹嘛！等你要幹嘛就來不及了！超噁心」、「超級噁心.....大白天穿成這樣還跟蹤企鵝妹是有事嗎」、「真的會很毛欸，不敢相信有人白天穿成這樣.....。」