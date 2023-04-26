漢堡王超殺15款「買1送1」攻略！這招再省20元　肯德基加1元多1件

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即日起～5/31「江湖救急優惠券」，個人超省餐99元起，雙人激省餐最低也只要168元起；熱銷餐點包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球，共4種「買1送1」，爽吃2顆脆洋蔥牛肉堡才89元。
即日起～5/7「普發大優惠」再給出8種「買1送1」，4種熱銷漢堡小華堡、經典脆雞堡、單犇牛堡、西部小華堡都有送；點心也有中薯、6塊雞塊、小洋蔥圈及大杯可樂「買1送1」。其中，雞塊相當於「買6送6」只要75元；2顆小華堡100元。
5月勞動月再加碼即日起～5/31大杯快樂水「買1送1」，850 cc的可樂、七喜、激浪、華年達橘子味汽水、檸檬風味紅茶，通通可以買1送1超過一個月。
《NOWnews今日新聞》幫大家求證業者，上述三重優惠活動都可並行使用，即日起同時間竟有多達15款超殺「買1送1」優惠可以吃。而且漢堡王看準深夜商機再祭出夜貓優惠，即日起～4/30晚上8:30至各店打烊前，臨櫃單筆消費滿199元「現折20元」；相當於宵夜爽吃買1送1還能滿額再省20元。
⚡️肯德基：5款「加1元多1件」
肯德基即日起～5/1，限時推出「加1元多1件」超值加購價，包括香酥脆薯、4塊上校雞塊、雞汁風味飯、玉米濃湯和百事可樂，都能「加1元多1件」，相當於下殺51折優惠。另有4款蛋撻套餐均一價只要66元，其中，優惠代碼「40527」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)，鹹甜都有、超適合下午茶犒賞自己。