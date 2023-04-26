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漢堡王超殺15款「買1送1」攻略！這招再省20元　肯德基加1元多1件

▲漢堡王殺紅眼推出15款「買1送1」並行優惠！大杯快樂水2大杯49元爽喝超過1個月。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王殺紅眼推出15款「買1送1」並行優惠！大杯快樂水2大杯49元爽喝超過1個月。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

速食優惠大亂鬥！除了超搶手達美樂MyBOX「披薩便當」99元、必勝客8款「大披薩199​元」，漢堡王殺紅眼推出超狂15款「買1送1」並行優惠！大杯快樂水2大杯49元還可爽喝超過一個月。《NOWnews今日新聞》幫大家整理漢堡王最划算攻略，靠這招爽吃買1送1、結帳還可再省20元。別忘了還有肯德基「加1元多1件」優惠，一秒成為速食富翁。

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⚡️超殺15款「買1送1」攻略！這招再省20元
即日起～5/31「江湖救急優惠券，個人超省餐99元起，雙人激省餐最低也只要168元起；熱銷餐點包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球，共4種「買1送1」，爽吃2顆脆洋蔥牛肉堡才89元。

▲漢堡王真的宣布漲價了！確定將於2023/1/4起正式調漲部分漢堡類價格，單點漢堡將一次貴上4～20元！從小華堡漲5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡多10元、到重磅雙層牛肉堡直接貴20元，整體平均漲幅約5.8%，但外送平台售價不變。並規劃出全新「King Deals 超省系列」提供5組各109元的划算漢堡套餐優惠，給消費者壓壓驚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一篇搞懂漢堡王超殺15款「買1送1」攻略。（圖／記者蕭涵云攝）
即日起～5/7「普發大優惠」再給出8種「買1送1」，4種熱銷漢堡小華堡、經典脆雞堡、單犇牛堡、西部小華堡都有送；點心也有中薯、6塊雞塊、小洋蔥圈及大杯可樂「買1送1」。其中，雞塊相當於「買6送6」只要75元；2顆小華堡100元。

5月勞動月再加碼即日起～5/31大杯快樂水「買1送1」，850 cc的可樂、七喜、激浪、華年達橘子味汽水、檸檬風味紅茶，通通可以買1送1超過一個月。

《NOWnews今日新聞》幫大家求證業者，上述三重優惠活動都可並行使用，即日起同時間竟有多達15款超殺「買1送1」優惠可以吃。而且漢堡王看準深夜商機再祭出夜貓優惠，即日起～4/30晚上8:30至各店打烊前，臨櫃單筆消費滿199元「現折20元」；相當於宵夜爽吃買1送1還能滿額再省20元。

▲靠漢堡王夜貓優惠，宵夜爽吃買1送1還能滿額再省20元。（圖／漢堡王提供）
▲靠漢堡王夜貓優惠，宵夜爽吃買1送1還能滿額再省20元。（圖／漢堡王提供）
⚡️肯德基：5款「加1元多1件」
肯德基即日起～5/1，限時推出「加1元多1件」超值加購價，包括香酥脆薯、4塊上校雞塊、雞汁風味飯、玉米濃湯和百事可樂，都能「加1元多1件」，相當於下殺51折優惠。另有4款蛋撻套餐均一價只要66元，其中，優惠代碼「40527」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)，鹹甜都有、超適合下午茶犒賞自己。

▲搶6000元商機！肯德基雞塊、脆薯「加1元多1件」，蛋撻套餐均一價66元。摩斯漢堡「安心取溫馨送」獨家優惠，蒟蒻禮盒買10送10。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基5款「加1元多1件」吃到勞動節。（圖／記者蕭涵云攝）

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