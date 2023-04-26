5/1起高市疫情指揮中心解除運作　防疫工作回歸衛生局

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高市府衛生局將持續監測「人口密集機構」等(醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構)須依規定落實健康監測、重症及群聚疫情通報SOP，並及早用藥避免重症發生，配合中央規劃COVID-19疫苗可能列為常規接種工作相關事宜，並持續宣導長者接種疫苗之必要。
65歲以上長者或罹患糖尿病、慢性肺病、失智、慢性腎病、心血管疾病等慢性病、孕產婦、免疫不全/免疫低下等具重症風險因子對象，出現疑似症狀應速快篩、速就醫，快篩陽性者依醫囑儘早使用口服抗病毒藥物，可降低住院或死亡風險。
衛生局也呼籲市民朋友充分接受次世代COVID-19疫苗接種，提升群體免疫保護力，鼓勵未曾接種任何一劑、尚未完成基礎劑或6歲以上自今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗者響應接種，欲接種疫苗者可透過高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統預約；也可上「高雄市COVID-19疫苗合約院所查詢系統」查詢各類疫苗接種資訊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。