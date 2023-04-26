增肌注意！這種蛋白質別吃太多　醫揭恐怖後果：加速慢性腎衰竭

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他說明，當我們吃含有蛋白質的食物，特別是紅肉，會產生較多的酸性代謝物質，這些代謝物質需要由腎臟過濾和排出體外，過量攝入紅肉，會增加腎臟的工作負擔，進而導致腎功能逐漸下降，引起慢性腎臟病發生，「紅肉可能會讓尿酸變多，導致痛風和腎結石的問題，進一步影響腎功能。至於水果、豆類、蔬菜等，則是相對偏鹼性食物。」
「鮭魚不是紅肉！」蕭捷健也解釋，紅肉指的不是紅色的肉，而是4隻腳動物的肉，像是牛肉、豬肉。白肉則指雞、鴨、魚和海鮮等。雖然豬肉煮熟呈白色，但還是算紅肉；鮭魚雖然是紅色，卻算白肉。另外「堅果、扁豆含有高蛋白質；肉類、魚類、牛奶和雞蛋含有大量優質蛋白質。」
此外，若是要維持健康，每天要吃1g/kg體重的蛋白質，腎衰竭的人只能吃0.8g/kg的蛋白質。不過，如果都吃植物性蛋白，可以攝取到1g/kg的蛋白質。而如果目標是要增肌，每天要吃1-1.5g/kg體重的蛋白質。
以一個70公斤的人來說，每天至少要吃70~105g的蛋白質。如果目的是要減脂，每天至少要吃1.5-2g/kg體重的蛋白質，才不會導致肌肉消耗而代謝下降。「沒錯，預防肌肉變少要攝取的蛋白質比增肌還要多。」
最後，蕭捷健分享他的日常飲食循環，「我會盡量以1:1的比例去攝取白肉和植物性的蛋白質；例如早餐豆漿兩顆蛋，中午吃一片雞胸，加上20g植物性蛋白粉，晚上吃個豆腐海鮮鍋。」
【本文經臉書「減重醫師 蕭捷健」粉專授權刊登】