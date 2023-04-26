Gmail信件也能詐騙！「這封信」別點 一開銀行帳密恐外流
現在詐騙手法百百種，常常網路上有許多釣魚連結來誘使民眾點擊，一個不小心個資就這樣洩漏出去，然而近日就發現，大家經常使用的Gmail竟然也有「信件詐騙」，一封名為「Google在線獎勵計劃」的信件，其實點開之後會竊取你的個人資料，嚴重甚至自己的銀行帳密都洩漏出去！
記者張嘉哲/綜合報導
根據《每日鏡報》報導，最近有不少Google用戶反應，收到一封自稱是Google官方來信，標題寫下「Google在線獎勵計劃」，許多人不疑有他的點開來看，但其實這封信件是駭客所偽裝的，Google意識到問題的嚴重性，官方立刻發文澄清表示「Google不會發送類似信件」。
信件內容上寫著「您剛剛在Google上進行了第182.5億次搜索，全球每達到1千萬次搜索，我們將選出一名幸運用戶送出感謝禮物，恭喜！您是幸運的Google用戶」也擬真的在信件內容有提供「獎品連結」，不過如果點擊了就會造成個資外洩，甚至被竊取信用卡及銀行帳號密碼。
Google官方提醒，用戶在使用Gmail時可以遵照三個準則，包括收到可疑信件時不要急於點開、檢查信件來源、最後則是不要隨意留下任何有關自己的個人資料，以防被詐騙得不償失！