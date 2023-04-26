7-11麥香「鑰匙圈超Q」！他狂喝45瓶加購9個　拆開臉綠了

Gmail信件也能詐騙！「這封信」別點　一開銀行帳密恐外流

▲近日不少用戶使用Gmail時收到一封名為「Google在線獎勵計劃」的信件，其實是詐騙信件。（圖/pixabay）
▲近日不少用戶使用Gmail時收到一封名為「Google在線獎勵計劃」的信件，其實是詐騙信件。（圖/pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

現在詐騙手法百百種，常常網路上有許多釣魚連結來誘使民眾點擊，一個不小心個資就這樣洩漏出去，然而近日就發現，大家經常使用的Gmail竟然也有「信件詐騙」，一封名為「Google在線獎勵計劃」的信件，其實點開之後會竊取你的個人資料，嚴重甚至自己的銀行帳密都洩漏出去！

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《每日鏡報》報導，最近有不少Google用戶反應，收到一封自稱是Google官方來信，標題寫下「Google在線獎勵計劃」，許多人不疑有他的點開來看，但其實這封信件是駭客所偽裝的，Google意識到問題的嚴重性，官方立刻發文澄清表示「Google不會發送類似信件」。

▲▲原PO看到弟弟手機上的照片秒懂。（示意圖／翻攝自pexels）
▲Gmail一封名為「Google在線獎勵計劃」的信件瘋傳，民眾要特別注意不要亂點、更不要留下任何資料。（示意圖／翻攝自pexels）
信件內容上寫著「您剛剛在Google上進行了第182.5億次搜索，全球每達到1千萬次搜索，我們將選出一名幸運用戶送出感謝禮物，恭喜！您是幸運的Google用戶」也擬真的在信件內容有提供「獎品連結」，不過如果點擊了就會造成個資外洩，甚至被竊取信用卡及銀行帳號密碼。

Google官方提醒，用戶在使用Gmail時可以遵照三個準則，包括收到可疑信件時不要急於點開、檢查信件來源、最後則是不要隨意留下任何有關自己的個人資料，以防被詐騙得不償失！

最新14組LINE免費貼圖！「OPEN小將」一鍵下載：錯過等1年

注意了！舊iPhone 若沒更新到iOS 15　LINE新功能恐怕不能用　

不想被偷瞄誰傳訊！LINE一招「客製提醒」：還可消未讀數

為何LINE稱霸超久沒對手？「2關鍵」輾壓：台灣人超愛的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀