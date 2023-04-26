四技二專統測登場　中市府提醒考生事項

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教育局表示，四技二專考生於明(27)日0時至28日下午5時期間、二技考生自4月28日0時至29日下午5時期間，如發現有明顯症狀可自主篩檢，陽性者請於測驗中心網頁通報，毋須檢附證明。測驗中心將另行安排於第3類備用試場應試，在第3類備用試場應試的考生，須全程佩戴口罩，並於原座位休息及用餐，中午不可外出。
教育局提到，4月30日大甲考區與大甲鎮瀾宮媽祖回鑾日期重疊，已協調警察局部署人力疏導交通與維護秩序，於前述考區的集體報名學校沙鹿高工及宜寧高中，測驗中心補助前述二校安排專車接送所屬學生；另於大甲高中（水源路側門）設立接駁站，安排專車往返致用高中及大甲高工，考生可憑准考證免費搭乘，仍提醒考生須預留路程時間，提早出門應試。
教育局指出，4月29日上午8時起，於各考(分)區入口處公布「試場平面圖」、「試場分配表」，考生可於當日上午8時起前往考(分)區入口處查看試場位置，再到試場外依「試場座位表」查看方位，但不開放進入試場；也提醒請勿將耳機、手機及智慧型手環(如小米手環等)、智慧型手錶(如Apple Watch等)、智慧型眼鏡等穿戴式裝置帶入試場。
另外，因COVID-19中(重)症的確診考生，於測驗當日因隔離治療而無法應試者，得另從招生管道進行補救。雖然疫情逐漸緩和，教育局也叮嚀考生做好自我管理，調整好最佳的身心健康狀況參加考試。