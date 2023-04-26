不滿前女友移情別戀　男率眾砸車毆情敵

四技二專統測登場　中市府提醒考生事項

▲統一入學測驗考場入場(圖／教育局提供2023.4.26)
▲統一入學測驗考場入場(圖／教育局提供2023.4.26)

記者柳榮俊/台中報導

112學年度四技二專暨二技統一入學測驗訂於4月29日至30日舉行，台中市共有4個考區，以台中高工等11所學校為試場，考生人數計有1萬2016名。台中市政府教育局提醒，考試當日依照各考(分)區防疫規劃，不開放親友陪考，維持一般試場人數36人、全面開放冷氣試場並維持適度通風、每日試畢清消、各出入口提供消毒用品等；所有考生得自備口罩，自主佩戴入場，進出考場及試場時請配合出示准考證，依規劃動線移動。

我是廣告 請繼續往下閱讀

教育局表示，四技二專考生於明(27)日0時至28日下午5時期間、二技考生自4月28日0時至29日下午5時期間，如發現有明顯症狀可自主篩檢，陽性者請於測驗中心網頁通報，毋須檢附證明。測驗中心將另行安排於第3類備用試場應試，在第3類備用試場應試的考生，須全程佩戴口罩，並於原座位休息及用餐，中午不可外出。


教育局提到，4月30日大甲考區與大甲鎮瀾宮媽祖回鑾日期重疊，已協調警察局部署人力疏導交通與維護秩序，於前述考區的集體報名學校沙鹿高工及宜寧高中，測驗中心補助前述二校安排專車接送所屬學生；另於大甲高中（水源路側門）設立接駁站，安排專車往返致用高中及大甲高工，考生可憑准考證免費搭乘，仍提醒考生須預留路程時間，提早出門應試。


教育局指出，4月29日上午8時起，於各考(分)區入口處公布「試場平面圖」、「試場分配表」，考生可於當日上午8時起前往考(分)區入口處查看試場位置，再到試場外依「試場座位表」查看方位，但不開放進入試場；也提醒請勿將耳機、手機及智慧型手環(如小米手環等)、智慧型手錶(如Apple Watch等)、智慧型眼鏡等穿戴式裝置帶入試場。


另外，因COVID-19中(重)症的確診考生，於測驗當日因隔離治療而無法應試者，得另從招生管道進行補救。雖然疫情逐漸緩和，教育局也叮嚀考生做好自我管理，調整好最佳的身心健康狀況參加考試。

慶中捷2周年　盧秀燕：比YA免費搭乘一整天

中市二手彩色筆募集　「市民野餐日」邀您來塗鴨

幸福開麥拉　中市主題式單身聯誼開放報名

中科特定區開發沒進度　議員批市府「無要無緊」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀