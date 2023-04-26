陳建仁揭露打擊詐騙成效 允諾做好四面向工作讓人民更安心
行政院長陳建仁今（26）日上午視察「165反詐騙諮詢專線」時表示，打擊詐騙是維護治安重要的一環，識詐、堵詐、阻詐、懲詐等四面向的「打詐策略行動綱領1.0」計畫已有相當好的成效，「165反詐騙諮詢專線」去年阻止了42億元的金錢被詐騙，跟過往相比也有長足進步，未來政府會持續打詐，讓人民能夠更安心，財產安全能夠得到更好的保障。
記者黃宣尹／台北報導
陳建仁今日上午視察「165反詐騙諮詢專線」，針對記者問及「在野黨日前攻擊打詐不力，隨著近期政府推動多項打詐法案，今天又到保一詐騙專線第一線，是否要鼓舞基層士氣」一事表示，打擊詐騙的工作一向是政府維護治安裡面重要的一環，從去年下半年開始，政府就展開了「打詐策略行動綱領1.0」計畫，從識詐、堵詐、阻詐、懲詐等四面向努力，在防止詐騙的工作上，已有相當好的成效。
陳建仁也說，165專線是打詐工作上很重要的角色。在2004年成立以來，專線就協助民眾來預防詐騙的工作，表現相當得不錯。最近，他們也幫忙民眾做各式各樣防止詐騙的工作，單單去年這一年，就已經阻止了42億元的金錢被詐騙，比起去年的16億元來說，有很長足的進步，共增加了一倍以上。
陳建仁說，今天自己特別視察「165反詐騙諮詢專線」，來為同仁們加油打氣，希望他們繼續努力，把防詐的工作做得更好，讓「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四個面向的防詐工作都能做好，讓人民能夠更安心，財產安全能夠得到更好的保障。