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分析中美衝突　郭台銘：不當傳統政治領袖、經濟科技探索台灣未來

▲郭台銘今日在臉書分析中美局勢，並稱不會當傳統政治領袖。（圖／取自郭台銘臉書）
▲郭台銘今日在臉書分析中美局勢，並稱不會當傳統政治領袖。（圖／取自郭台銘臉書）

記者余祥／台北報導

爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘今（26）日在臉書發文，分析全球經濟、產業、科技尋找從中美衝突中解套的動向，他提到，前美國總統川普先是發起貿易戰，發現引起廣大消費者不滿，所以改打金融戰和科技戰，但這兩個行業仍會受衝擊，郭台銘強調，他不當傳統政治領袖，他不會以政治上的刻板印象為基礎，而是從經濟、科技層面所見到的不同事實，探索台灣的未來。

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郭台銘在臉書以「全世界經濟、產業、科技，尋找從中美衝突中解套的新動向」為題發文，他指出，中美衝突的關鍵人物是美國前總統川普，在台灣有人喜歡、也有人討厭川普，但沒有太多人曾近距離和川普互動，並清楚看見川普對中政策的關鍵變化，自己是少數可以穿過重重訊息迷霧接近、了解川普的人。

郭台銘指出，他看到的是川普強硬對待中國，最早發動的是貿易戰，川普的邏輯是，中國之所以能富有崛起，是因為在美國支持下加入WTO，發展出世界工廠的角色，在製造方面取得壓倒性優勢，中國賺大錢，而美國又提供市場讓中國大賺特賺，川普認為中國等於是偷走美國的利益而壯大，那麼兩個選擇，中國這時應該將利益還給美國，或者是美國就拒絕再支持中國。

郭台銘分析，川普的手法剛開始是在貿易上逼壓中國，尤其以關稅手段，但很快地川普發現這種作法必然要付出代價，因為傷害美國的消費者，引發他們的不滿。

郭台銘表示，美國的幾大平價商號都是靠從中國廉價進貨才得以獲利，貿易戰提供成本，又轉換成貨品漲價，本來比較便宜的商品就能得到滿足的消費者，此時當然有極大反彈，因此從選票考量上顯然不能得罪廣大消費者的川普，後來大轉彎，改成和中國打金融戰和科技戰，嚴格控管進入中國的資金，進而不准中國擁有與運用高科技，這個政策方向後來被拜登承接，一直執行到現在。

郭台銘拋出兩個問題，難道「金融戰、科技戰」就不會造成傷害？金融業、科技業被傷害就都乖乖承受，完全沒有反應？他認為，「金融戰、科技戰」當然傷害以全球化為基礎的金融業和科技業的利益，金融業、科技業也不可能沒反應，郭台銘指出，事實上這不只牽涉到美國的金融業和科技業，是全世界的經濟領域都飽受打擊，這些行業的有識之士怎麼可能不努力尋求新出路，降低受害、增加新機會？」

郭台銘說，他不當傳統政治領袖，他深入了解政治卻不被政治限制，從經濟、科技層面所見到的不同事實，要以這個事實，而不是政治上的刻板印象為基礎，來探索台灣的未來。

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