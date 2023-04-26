全國首座「足球運動園區」開工　盧秀燕：與接軌世界

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盧秀燕表示，她與足球淵源深遠，過去擔任華視記者跑政治與教育線時，華視拿到世界盃足球賽轉播權，當時轉播一兩百場賽事，但華視體育記者不夠，各線記者須通通上陣，因此她曾轉播過足球，且曾任中華民國足球協會副理事長，深刻體認足球是世界運動迷的共通語言，更是台中發展運動的重要類別之一，所以擔任市長後力推足球，將足球運動休閒園區規劃於南屯，均衡區域發展。
盧秀燕說，她力推「酷運動、酷城市」，栽培運動選手、推廣全民運動，也希望有更多場館讓國際選手到台灣、台中比賽，所以再興建國際級的大型運動場域「台中市足球運動休閒園區」，園區斥資15.1億元打造，感謝中央補助5億元，過去市府已自籌7.78億元，但因疫情影響全球物價上漲，工程歷經四次流標，故再追加2.3億元，市府共挹注10.1億元，台中市要打造足球界的「洲際棒球場」，未來國際足球賽事即可爭取來台中舉行，讓世界看見台灣、台中。
運動局長李昱叡指出，這座園區規劃符合國際賽事標準的競賽場跟副球場，於台中重要幹線74號快速道路沿線設置達6座11人制足球場；也可調配出10座8人制與22座5人制足球場，完工後將可串連既有西屯與朝馬足球場，成為未來舉辦國內、外賽事的「足球專用」園區，透過足球運動的推動，帶動區域發展。
建設局長陳大田表示，台中市足球運動休閒園區是「全台首座」足球運動園區，在建設局積極努力招標下，今日終於開花結果，園區內規劃設置一座符合國際賽制11人制的天然草皮足球專用主競賽場、11人制人工草皮練習場，及兩座5人制人工草皮足球場，並提供約6,000席觀眾席，且配合運動產業進駐規劃，留有商業空間及提供汽機車停車需求，預計114年完工，將可串聯台中市既有西屯朝馬足球場，帶動區域足球運動產業發展。