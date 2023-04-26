民進黨批侯友宜成韓國瑜升級版　藍促尊重民主程序

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民進黨發言人林楚茵、張志豪、卓冠廷今天召開記者會，要求侯友宜下午的施政報告不要又用空話包裝漂亮假政績，應該對「500萬搓圓仔湯爭議」、「重大治安槍擊案」、「五股觀音坑溪橋斷橋公安事件」及「是否落跑選總統質疑」等問題，誠實向市民報告。
張志豪表示，國民黨新北議會黨團用多數暴力，強渡關山，幫助侯友宜黃袍加身，只為讓侯友宜可以落跑選總統，此舉不僅創新北議事惡例，後續更會衍生許多市政荒廢擺爛問題。
卓冠廷說，國民黨新北市議會黨團為了侯友宜一個人想選總統，挽救其總統民調大幅下滑態勢，強勢變更議程，整個新北市議會為了侯友宜個人政治生命自我閹割，創下民主惡例。連前新北市長朱立倫落跑都沒這樣做，侯友宜學韓國瑜落跑已成定局，「侯友宜簡直韓國瑜升級版。」
林楚茵指出，侯友宜這次獲新北市115萬張選票，但去年當選連任至今，從治安到公安，一路敗壞；請侯友宜捫心自問，是否對得起這115萬選票。
另外，林楚茵表示，國民黨主席朱立倫外對宣稱會有徵召的步驟，但從近期國民黨的一系列作為，不僅國民黨比侯友宜本人還要急，貼心為侯友宜小心鋪路，簡直就是「全黨救一人」。
她說，鴻海創辦人郭台銘專程從美提前返國向國民黨支持者道歉，就是要爭取參選總統的機會，國民黨表面看起來要給郭台銘機會，實際上根本就是「內定侯友宜，欺騙郭台銘」。（編輯：黃國倫）1120426