南柱赫霸凌爭議未完！遭爆「強迫受害者比武」 私約面談溝通未果
南韓知名演員南柱赫因主演韓劇《二十五，二十一》人氣再度飆升，但他曾兩度捲入校園霸凌爭議，雖然經紀公司極力澄清絕無此事，韓媒《Dispatch》也找來同學力證沒有參與霸凌，但事件仍變成一起羅生門，近日受害者更出面曝光影片，指出自己遭到強迫比武，南柱赫就在旁邊圍觀訕笑，讓他感到十分痛苦，再度引起外界熱議。
記者賴禹妡/台北報導
有受害者向韓媒《體育京鄉》投訴，聲稱在校園霸凌爭議爆發後，南柱赫曾私下約他見面對談，但因兩人對求學時期的回應已經相當模糊，雙方有各自立場，因此最後無疾而終，而韓國知名娛樂YouTuber李振浩則透露，受害者說過南柱赫當年和同學會強迫他比武，還威脅他幫忙跑腿，甚至是把他手機搶走，對此，南柱赫經紀公司已出面聲明絕無此事，還找來同班同學力證。
不過，李振浩認為，南柱赫和這些同學的關係從以前就很好，因此可信度有待保留，且一幫人證詞反覆，第一時間原本聲稱「沒有強迫比武」，之後又改口說「當時流行玩摔角，只是在互相打鬧而已」。
受害者方還指出，在被強迫比武時，霸凌的同學們都會在旁指指點點，邊看邊笑，只要在過程中沒有運用特別技巧或是沒有笑點，就會被一直強迫比武，讓他十分痛苦，感覺自己像是動物園的猴子，甚至還曝光一段比武的影片，表示南柱赫當時就在旁邊圍觀訕笑，不過由於影片畫質不好，也沒有拍到南柱赫的臉，李振浩直言無法確認南柱赫到底是否在場，僅能證明有比武一事，真相還難以斷定。