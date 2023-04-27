張國煒大談星宇商業經　客服、空服兩大難題「很燒腦」

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「但客人不會有時間等，但我的組員需要時間，我最大的衝突點在這」，張國煒直言，這是自己現在最大的挑戰，不擔心沒有客人，各方面的服務都不輸兩大國籍航空，甚至可以超越他們，只是內部的問題如果沒有處理好，客人一樣不領情，疫情期間客人少，那服務上當然沒有問題，可以拿出最好的表現，但洛杉磯首航幾乎全滿，對他們來說壓力也很大，自己也不會苛責組員，他們都很用心，不是他們的錯，「我只能說這對我來說很燒腦」。
客服和空服是目前星宇航空最大的挑戰，面對這麼多的客人突然湧進來，張國煒以日本的地面人力缺乏為例，「狀況也是時好時壞，大家一直改票，就算再多的客源都沒辦法解決這個問題」，這不是單一航空公司的問題，只是各界對於星宇都很期待，形成一個話題，星宇當然會努力處理這些問題，「但需要時間」，對顧客造成的麻煩也沒有辦法彌補，「我們現在只能能退票就退票，能不收手續費就不收手續費」，張國煒也看到登機乘客對星宇的不滿，「說我們才開幾個報到櫃檯，能看嗎？但人家日本的態度是，他們現在就是開兩條，你愛來不來隨便你」，對業者來說，要符合國內那麼多大的市場需求，各個國籍航空都在努力想辦法，但真的不是航空公司可以控制的，也是得看人家（日本）臉色。
一條航線要成熟最起碼需要6個月時間，張國煒說，「像以前我在長榮，前6個月一定比較不穩定，先讓客人認識這家公司，才有口碑，我們星宇算是不錯了，大家都知道，只是要不要搭乘問題」，當然我們希望洛杉磯航線要穩定，可以再縮短到6個月以內，而這一切還是得要靠行銷，「行銷是永無止盡的，沒有什麼叫過度行銷」，消息公布後再繼續發酵，消費者要不要接受是他自己做的決定。
而華航近期公布，與台灣唯一米其林三星、君品酒店頤宮中餐廳合作，是否是與堅持合作本土餐飲品牌的星宇較勁？張國煒則霸氣問應，「這樣很好啊！這就是我對社會的貢獻啦」，大家一起提升品質，讓消費者花同樣的價格來享受更好的服務，「這不是我幫忙這叫什麼？」。