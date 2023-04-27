貓咪為何手很賤？杯子花瓶掃下桌 獸醫點破「背後深意」
貓咪粉嫩嫩的手掌肉蹼令人著迷，但這可愛小手手卻不時黑化成「邪惡之手」，老是愛把桌上放的水杯、花瓶、遙控器給通通掃下去，更氣人的是牠們作惡後，還擺出「老子就是看不順眼」的跩樣。貓行為獸醫師林子軒分析，貓咪們如此手賤的行為雖然是源自狩獵天性，藉由輕拍打、撥倒等動作，判斷其是否有威脅性，不過其背後藏著深意竟是要「達到控制飼主的目的」。
記者徐銘穗/綜合報導
貓行為獸醫師林子軒昨（26）在臉書貼文，「為什麼貓老是喜歡把桌上的杯子、花瓶擺飾等撥下來，是故意耍機車嗎？」他先解釋貓咪把東西掃下桌的行為類似狩獵過程，藉此判斷該物體是否具有威脅性或攻擊性。
不過，林子軒也說，「這樣的行為有時會吸引飼主的目光，甚至達到控制飼主的目的」，藉製造聲響引起注意，提醒飼主放飯或清理貓砂盆等，「畢竟貓是非常善於掌握整體環境的動物」。林子軒還說，「有不少貓在這過程獲得了巨大的成就感」。
貼文一出引發網友討論，留言說「貓主子永遠都是對的，錯的是桌上的杯子跟花瓶」、「我家貓很少亂撥東西，但有隻貓一直把玩具垃圾等丟到水碗裡」、「之前發生過慘劇，家裡沒人時一隻貓把玻璃水瓶打到地上，碎片不幸地插進另一隻貓手裡。回到家時家裡到處都是血，碎片也還在貓咪手臂上。後來趕快去醫院處理，治療了兩個多禮拜手救不回來，最後只好截肢…」、「自從養了貓後，我家沒有玻璃杯的存在」。