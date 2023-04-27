楊丞琳首回應「海鮮之亂」9字開嗆！沉默7個月不忍了 粉絲瘋朝聖
女星楊丞琳去年9月在中國綜藝節目公開表示：「我在台北長大，但是我是廣東人。」又說：「早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實在台灣吃海鮮是奢侈的事。」在網路上掀起「海鮮之亂」，引發網友炸鍋。日前，她宣布要回台開唱，豈料卻遭網友在IG留言區酸：「海景第一排可以吃海鮮嗎？」對此，她也首次正面回擊：「可以喔，趕快買第一排。」
記者郭佩蓉/綜合報導
楊丞琳9月在陸綜《還有詩和遠方3》表示：「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那（台灣）。」節目播出後，立刻引發大批網友不滿，事後她也未多回應。24日，她在IG宣傳演唱會消息，就有網友在留言區狠酸：「海景第一排可以吃海鮮嗎？」對此，她也忍無可忍，首次正面回應：「可以喔，趕快買第一排。」還不忘附上一個笑臉表情符號反擊。
事實上，當時楊丞琳引爆「海鮮之亂」後，有網友發現她將臉書、IG留言區關閉，雖然罵聲不斷，不過仍有網友在Dcard上替她緩頰，認為她的意思應該是家裡早期生活較困難，所以小時候沒什麼吃海鮮，認為她僅是表達上可能有些不妥：「我是覺得她沒有故意貶低台灣啦，只是她真的語言表達不太好，講的很矛盾。」甚至點出她可能是少講了兩個字「時候」，若改成「其實吃海鮮是奢侈的，在那『時候』」，就不會引起這麼大的風波。