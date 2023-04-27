北台灣Q1建案年減675億！想買房別急 專家：「這時間」可撿便宜
《平均地權條例》5項子法近日已完成預告，其對房市的影響成修法後就一直備受關注，近期《住展雜誌》統計北台灣今年Q1新成屋、預售屋推案，扣除商辦、廠辦建案，北台灣今年Q1住宅推案量僅2316億元，年減675億元、年減幅約22％，《住展雜誌》企研室經理成采錡認為，由於市場交易量仍處低檔，業者才會採保守態度。房市專家何世昌則提及，今年房價修正、推案減少本是預期內的結果，身為消費者不用操之過急，下半年建商等不下去，就有「撿便宜」的機會。
記者張志浩/綜合報導
成采錡表示，雖然今年不少業者願意增加建案議價空間、祭出購屋贈禮展示誠意，但在央行升息、通膨壓力仍大等利空因素影響下，消費者購屋前得考慮更多，猶豫期明顯拉長。見市場交易量續處低檔，業者採保守態度，多將重心放在銷售已進場建案上，並延後新案公開時間。
成采錡提及，目前業者多將新案進場時間壓在Q2，推估是因為下半年利空因素，以及「總統大選」這項變因，此外，從內政部表示將推動「虛坪改革方案」的動向來看，房地產市場所受到的政策干擾，並不會止於《平均地權條例》修法實施。
何世昌則指出，Q1推案減少主要還是景氣問題，經歷過去年推案大爆發後，今年房價在高點處於盤整狀態，預估全年推案會減少3成；何世昌認為，《平均地權條例》子法的「限制預售屋換約轉售」內容相當嚴苛，預期Q2開始就會發酵影響房市動態，且總統大選即將到來，賣方也會盡量避開選前半年的動盪，預期Q2推案狀況「不會比Q1好到哪裡去。」
若以消費者的角度出發，何世昌強調，今年房價會處於修正狀態幾乎已成定局，有自住需求的買方不必太急，近期已經有許多較平價的建案慢慢釋出，預計今年下半年就會有更多撿便宜的機會，「畢竟建商房子不可能拖太久，存放建案太多對盈利只會造成負擔。」