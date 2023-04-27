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抖音英文源自「𨑨迌」　郭台銘：創辦人張一鳴告訴我的

▲郭台銘今到東海大學進行首場校園演講，不斷穿插科技人的時事話題。（圖／郭台銘辦公室提供，2023.04.27）
▲郭台銘今到東海大學進行首場校園演講，不斷穿插科技人的時事話題。（圖／郭台銘辦公室提供，2023.04.27）

記者顏幸如／台中報導

鴻海集團創辦人郭台銘的校園系列演講，首場在東海大學舉行，他霸氣宣誓「有人說我的年輕人票很少，但我和年輕人對談後，票就會回來」。為了拉進距離，他用了高虹安與新竹棒球場的時勢哏、透露馬雲正在「做一個懺悔的動作」，還說抖音創辦人張一鳴說，TikTok本意是閩南話「𨑨迌」，全場無冷場笑聲連連。

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郭台銘今（27）日以「用科技和世界做朋友」為題到東海大學演講，他透露昨晚準備講稿到12點，早上還繼續修改，就是為了台灣的年輕人，因為「沒有年輕人，台灣就沒有未來」。

郭台銘對台下群眾說：「有人說我現在年輕人票很少，我說不會啦！我和年輕人對談後，年輕人票就會回來。」接著又講：「我的第一場校園演講選擇東海，是因為校風比較活潑」，此時全場熱情鼓掌，他開心的說「這麼熱情，我下一場會再來！」

▲郭台銘稱第一場校園演講選擇東海，是因校風比較活潑，全場熱情鼓掌。（圖／郭台銘辦公室提供，2023.04.27）
▲郭台銘稱第一場校園演講選擇東海，是因校風比較活潑，全場熱情鼓掌。（圖／郭台銘辦公室提供，2023.04.27）
郭台銘不斷談年輕人關注的科技人，先從「法院是民進黨開的」切入，感慨他的學生高虹安很可憐，選舉時被猛K，當選後「棒球場弊案送去，檢調不辦啊」！自己辛苦繳稅排行台灣前幾名，結果「現在台灣變成這樣子」，令他看不下去。

接著又說年初在香港和馬雲踫面，「他現在也做些懺悔的動作」，果然引起哄堂大笑。他提及馬雲認為未來有3個趨勢不會停，一是戰爭不會停、二是疫情不會停、三是糧食危機不會停，並透露馬雲正在進行下世代改造，研究如何在戈壁沙漠種草，未來將從澳洲引進牛群、一個無人機可以管控2、3百頭牛，除了針對牛的4個胃做基因改造，全身還裝半導體晶片，吃多少草、長多少肉與產生多少蛋白質，通通進入AI大數據。

▲演講結束後，許多學生圍著郭台銘要簽名。（圖／郭台銘辦公室提供，2023.04.27）
▲演講結束後，許多學生圍著郭台銘要簽名。（圖／郭台銘辦公室提供，2023.04.27）
郭台銘說，現在大家喜歡看無厘頭，無厘頭他也能講，「像TikTok那些東西，我和創辦人張一鳴很好，我有投資他，最近也跟他談合作」。他說張一鳴是福建龍巖人、講閩南話，現在住新加坡，接著他問「你們知道TikTok這兩個字怎麼來的嗎？」郭台銘說張一鳴告訴他，在大陸叫抖音，但進軍美國要得換個名字，TikTok本意就是閩南話的「𨑨迌」啦！

早在2020年，就有網友推測TikTok命名與台語的「𨑨迌」有關，郭台銘的說法，果真引起在場者興趣，不過他很快將科技話題導向政治，指一樣是總統訪美，韓國的尹錫悅帶著4大財團去美國做生意、促成netflix和韓國簽約，韓國政治為經濟服務，但反觀台灣，政客只為政黨服務，讀法律系的蔡英文，去美國只會到雷根圖書館做莫名其妙的演講，對國家未來沒任何一點幫助，還造成很多兵凶戰危的危機，「難道不能多花一小時到舊金山，看看AI產業的趨勢和需要嗎？相信美國也不會阻擋你。」

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