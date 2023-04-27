抖音英文源自「𨑨迌」　郭台銘：創辦人張一鳴告訴我的

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郭台銘對台下群眾說：「有人說我現在年輕人票很少，我說不會啦！我和年輕人對談後，年輕人票就會回來。」接著又講：「我的第一場校園演講選擇東海，是因為校風比較活潑」，此時全場熱情鼓掌，他開心的說「這麼熱情，我下一場會再來！」
郭台銘不斷談年輕人關注的科技人，先從「法院是民進黨開的」切入，感慨他的學生高虹安很可憐，選舉時被猛K，當選後「棒球場弊案送去，檢調不辦啊」！自己辛苦繳稅排行台灣前幾名，結果「現在台灣變成這樣子」，令他看不下去。
接著又說年初在香港和馬雲踫面，「他現在也做些懺悔的動作」，果然引起哄堂大笑。他提及馬雲認為未來有3個趨勢不會停，一是戰爭不會停、二是疫情不會停、三是糧食危機不會停，並透露馬雲正在進行下世代改造，研究如何在戈壁沙漠種草，未來將從澳洲引進牛群、一個無人機可以管控2、3百頭牛，除了針對牛的4個胃做基因改造，全身還裝半導體晶片，吃多少草、長多少肉與產生多少蛋白質，通通進入AI大數據。
郭台銘說，現在大家喜歡看無厘頭，無厘頭他也能講，「像TikTok那些東西，我和創辦人張一鳴很好，我有投資他，最近也跟他談合作」。他說張一鳴是福建龍巖人、講閩南話，現在住新加坡，接著他問「你們知道TikTok這兩個字怎麼來的嗎？」郭台銘說張一鳴告訴他，在大陸叫抖音，但進軍美國要得換個名字，TikTok本意就是閩南話的「𨑨迌」啦！
早在2020年，就有網友推測TikTok命名與台語的「𨑨迌」有關，郭台銘的說法，果真引起在場者興趣，不過他很快將科技話題導向政治，指一樣是總統訪美，韓國的尹錫悅帶著4大財團去美國做生意、促成netflix和韓國簽約，韓國政治為經濟服務，但反觀台灣，政客只為政黨服務，讀法律系的蔡英文，去美國只會到雷根圖書館做莫名其妙的演講，對國家未來沒任何一點幫助，還造成很多兵凶戰危的危機，「難道不能多花一小時到舊金山，看看AI產業的趨勢和需要嗎？相信美國也不會阻擋你。」