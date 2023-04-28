楊丞琳5度攻蛋要粉絲別期待！歌迷敲碗唱李榮浩甜歌 她微笑拒絕
楊丞琳即將於6月17日、18日在台北小巨蛋舉辦「2023楊丞琳 LIKE A STAR 世界巡迴演唱會」台北重返場，而在今（28）日晚也就是演唱會門票售票前夕，她驚喜開直播宣傳，直播上除了開放歌迷點歌外，也提醒歌迷要在4月29日早上11點準時搶票，在直播上有粉絲點楊丞琳老公李榮浩的歌曲，她以「不唱別人的歌」委婉拒絕。
記者吳雨婕/台北報導
直播才開始沒多久歌迷就熱情點歌，更有不少粉絲點起冷門歌要她唱，寵粉的楊丞琳二話不說一連唱了〈慶祝〉、〈甜心咒〉、〈結痂〉、〈天使之翼〉、〈下個轉彎遇到你嗎〉、〈幸福預兆〉、〈絕對達令〉、〈雨愛〉、〈只想愛你〉、〈我們都傻〉等歌。其中〈慶祝〉、〈甜心咒〉都是楊丞琳鮮少會在演唱會上唱的歌，這次為了歌迷點歌都照單全收，結果唱到一半被經紀人提醒要唱一些熱門歌曲，讓她笑說：「都是自己人，當然要唱給大家聽，但冷門歌就只有直播！」
被歌迷問到為什麼很少唱〈慶祝〉、〈甜心咒〉、〈狼來了〉這些歌，她解釋：「不是不喜歡這些歌，這些歌都很好聽，而是覺得這些歌的歌詞在自己這個年紀去唱感覺有點害羞，所以唱了會不太自在。」此外，有許多歌迷不斷點李榮浩的歌曲〈烏梅子醬〉，但她皆以「不唱別人的歌」婉拒，專心演唱自己的歌曲。
楊丞琳在開直播前提到本次演唱會的嘉賓人選，直言「請大家先不要抱太多期待！」因為她在過去的巡演已經把人脈用盡，「我真的該請的、能請的嘉賓都請了，我能動用人脈、熟的、不熟的朋友也都請過一輪了，這次重啟台北小巨蛋演唱會，在嘉賓部分，請大家不要抱太多期待，希望多多專注在這次演唱會的表演上囉！」