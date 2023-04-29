韓國情侶遊台！女離奇猝死旅館內 男友涉重嫌10萬交保
本月22日，一對韓國籍情侶來台自由行觀光，未料25日，31歲的李姓女子竟在投宿的旅館內離奇猝死，經檢警初步相驗，發現李女頸部有外傷、且頭部跟四肢也有明顯傷痕，不排除為他殺。而李女的32歲男友金姓男子，被檢警認定涉有重嫌，向法院聲請羈押，法院裁定其10萬元交保，並諭知限制出境出海及住居，需定期報到。
記者林盈君／綜合報導
據了解，李女與男友於本月22日來台、前往高雄觀光，2人原訂4月25日回國，未料25日，李女卻在旅館房內離奇猝死。警方獲報後，報請檢方相驗釐清死因，初步勘查，發現李女頭部有明顯挫傷、且顱內出血，頸部也有明顯傷痕，四肢也有擦挫傷等，不排除他殺。
對此，同行的金男供稱，李女是跌倒受傷、並否認有涉案，但檢方認為其中疑點頗多，依殺人罪嫌逮捕金男，並向法院聲押。法院裁定金男10萬元交保，並諭知限制出境出海及住居，目前全案仍在調查釐清中。
※【NOWnews 今日新聞
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