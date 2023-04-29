飯店優惠必知！身分證有2、6冰淇淋半價 這家buffet早餐買一送一
高雄御盟集團5月歡慶26週年，旗下2大品牌「晶英國際行館」、「御盟國際驛館」推出多項餐飲、住宿優惠。其中最殺折扣，即是「御盟國際驛館」旗下餐廳《AW Café 冬．咖啡輕食》，5月底前憑本人身分證正本有2或6，可享手工冰淇淋買一送一，每張證件限購1組。另也有台北中山雅樂軒酒店，推出平日早餐買一送一。
記者葉盛耀/綜合報導
「御盟國際驛館」採酒店式公寓方式經營，旗下包含4間餐廳《S．S．A．W春生夏．秋藏冬》，5/31止推出拍照打卡可享用餐9折，咖啡廳、甜點外帶同享折扣。最大優惠是到《AW Café 冬．咖啡輕食》憑本人身分證正本有2或6，可享手工冰淇淋(每球60元)買一送一，每張證件限購1組。
而《SS Bar春．宇宙星空酒吧》則祭出包廂9折，包廂內備有獨立樂團演奏區與獨立調酒區，另有專業樂師，5月母親節檔或慶生派對歡聚可參考。而去年底一開幕即受到矚目的《AW Restaurant秋．現代法餐》首度推出平假日主廚菜單9折。另外，「晶英國際行館」則是5/1至6/30止，推出《御盟 26｜集團週年慶限定住房專案》雙人成行，平日（週一至周四）入住擁有18坪超大空間的市景客房享限定優惠6,800元起，加贈「養生晨食」早餐2客於28F雲垂樓享用。
其他飯店亦有買一送一，台北中山雅樂軒酒店的17樓高空景觀餐廳Re:fresh，即日起至5/31的非假日，推出自助式早餐原價每人550+10％元，現享買一送一優惠。台北中山九昱希爾頓逸林酒店的La Salle森酒吧也是推出即日起至5月底，每週一點用臭豆腐牛肉麵、剁椒臭豆腐牛肉麵，有週一限定的買一送一優惠。