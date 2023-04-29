神祕辮子男是Energy Toro？真相揭曉全笑瘋 婁峻碩自豪改造成功
婁峻碩睽違三年推出單曲〈RISE〉，他在MV中狂砸重量級彩蛋，祭出人海戰術邀來「CHING G SQUARD」及「五堅情」兩大人氣天團跨刀，包括高爾宣、芮德RĒD°、ChrisFlow唐仲彣、邱鋒澤、陳零九、賴晏駒、黃偉晉所有成員齊聚一堂。其中黃偉晉的造型讓粉絲認不出，還遭誤認是蔡詩芸，讓黃偉晉忍不住幽默回應：「你們認錯人了！其實是Toro！」
記者吳雨婕/綜合報導
破天荒力邀兩團齊聚並甘願為自己抬轎當配角，婁峻碩笑說：「自己欠人情欠大了！」而提及當初會找這群好友力挺，婁峻碩透露背後暖心原因，其實是因為這群人，都是他從出道以來一路扶持相挺的朋友，「儘管我在音樂圈是獨立製作，但我從來都不是一個人單打獨鬥，會有現在這樣小小成就，都是因為這群好友的幫忙一起努力而來！」
五堅情為了婁峻碩改頭換面穿上街頭潮流打扮，搖身一變成嘻哈紳士，讓身為造型師的婁峻碩開心大喊：「改造成功！」邱鋒澤、陳零九及賴晏駒在MV中，有別於以往偶像打扮，分別戴上鴨舌帽、嘻哈潮服，黃偉晉更戴上辮子假髮讓人乍看完全認不出，沒想到也許是婁峻碩改造功力太好，MV播出後許多粉絲找不到戴辮子頭假髮的黃偉晉，掀起「尋找偉晉大作戰」，有粉絲甚至表示把黃偉晉認成了蔡詩芸，讓黃偉晉本人哭笑不得的回應：「你們認錯人了！其實是Toro！」