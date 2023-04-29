丫頭遊峇厘島「200萬被摸走」手法曝光！拍片苦笑：當作買教訓
35歲女星詹子晴（丫頭）因旗下擁有許多副業，而且都經營的有聲有色，更被封為演藝圈的「最強老闆娘」，不過，時常出國旅遊，經歷過大風大浪的她，日前卻在峇厘島損失200萬印尼盾（大約4192元新台幣），也讓她無奈拍成影片直呼，「就當作是買了一個教訓！」
記者詹鎰睿/綜合報導
丫頭28日在個人YouTube頻道「小晴人BabyChing」分享去峇厘島第1天就出包的故事，她表示，和朋友們一下飛機後，就找了一間匯率比較好的店家，並帶了500元的美金準備兌換，大概接近800萬的印尼盾，並分成300、200元美金先後兌換，但在換300元美金的時候，就讓丫頭形容，「很像變魔術一樣，疊了好幾疊！」
由於印尼盾是巨額數量，需要花比較長的時間清點，丫頭坦言，雖然餘光有瞄到店家手摸來摸去，但她也害怕手上的現金被搶，就沒特別注意換錢時有沒有被動手腳，而在現場全數清點並確認完正確金額後，一行人就吃完晚餐回到飯店點錢。
沒想到，丫頭再次清點後才發現少了200萬印尼盾，大約損失4192元的新台幣，雖然不能確定一定是店家動手腳才可能把200萬摸走，但也只能無奈直呼：「就當作買了一個教訓！」最後她也提醒大家，以後出國換錢時，「不要全部人一起點錢，一個人點就好，另外一個人負責盯著看。」雖然發生小插曲，但仍不減出國旅遊的好心情，「因為飯店很漂亮，晚餐也很好吃，所以心情很好。」