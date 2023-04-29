酒吧廁所內驚見核潛艦「敏感文件」！英國皇家海軍急調查
美國五角大廈洩密案仍在審理中，21歲的國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）在網路上散布大量機密文件，成為美國近年最大的情資危機。而與此同時，英國一家酒吧廁所內竟有路人撿到英國皇家海軍核動力潛艦的敏感文件，立即挑起機密外洩的敏感神經，而英國皇家海軍也表示，已經對此展開調查。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，坎布里亞郡（Cumbria）的一間連鎖酒吧「Wetherspoons」，日前有民眾在廁所內發現一份關於「安森號」（HMS Anson）的敏感文件，安森號是配備核動力的攻擊潛艦，被英國皇家海軍譽為是「史上最先進、最強大的攻擊潛艦」，不料敏感文件竟隨便在酒吧廁所被人撿到。
英國皇家海軍表示，文件內容是關於潛艦的內部運作原理，目的是為了讓人員通過文件，學習如何操作潛艦的隔離與減壓系統。英國皇家海軍強調，這是一份訓練性質的通用文件，並沒有什麼機密內容，也沒有詳細說明潛艦的機械工程相關知識，只是講解如何操作系統。
不過英國皇家海軍直言，非常重視資安問題，將會調查釐清為何文件出現在酒吧廁所，以及確認是否還有其他可能的資安漏洞。由於酒吧不遠處就是巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）造船廠，安森號也曾經在造船廠內出現，不排除是有相關人員或承包商，因此不慎讓文件外流。
據了解，文件在廁所被撿到時酒吧高朋滿座，大家都好奇前往圍觀，《太陽報》更戲稱，希望人群中沒有俄羅斯間諜。