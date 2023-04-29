抱怨拿不到充足彈藥　俄傭兵頭子又語出驚人

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瓦格納集團（Wagner Group）目前在俄烏戰爭主要負責對烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的進攻，在非洲也一直很活躍。
普里格津不斷抱怨俄軍在這場戰爭的打法，最常批評正規軍不願提供瓦格納所需彈藥，有時還指控他們被高層出賣。
普里格津在今天發布的影片中告訴知名俄羅斯軍事部落客皮高夫（Semyon Pegov）：「現在，考量我們在前線的整體砲彈需求，今日我可以說瓦格納已走到終點。」
「瓦格納在很短時間內就將不復存在。我們將成為歷史，沒什麼好擔心，這種事就是會發生。」
皮高夫在社媒平台Telegram頻道發布這段影片；瓦格納集團並未回應相關詢問。
普里格津以好鬥作風和幽默感聞名。他先前曾表示瓦格納部隊會暫停砲轟巴赫姆特，好讓烏軍帶美國記者看看這座城市，卻昨天又改口說這番是玩笑話。
普里格津這週表示由於缺乏莫斯科當局支持，瓦格納部隊死傷慘重。上週他也曾對裝備精良的烏軍將在巴赫姆特展開反攻表達擔憂。
俄軍27日試圖切斷對巴赫姆特的重要運補路線，從而對防守的烏軍施加更多壓力。
烏東的烏軍發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）於電視訪問時表示，巴赫姆特在過去24小時爆發13場新的駁火。
奇列瓦蒂說：「敵方在巴赫姆特的主要目標是切斷對外通聯，所幸經持續反擊後，我們仍能交付補給並撤出傷員。」（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120429