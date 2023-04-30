MLB／墨西哥首戰砲火隆隆兩隊合計11轟！教士16比11炸翻巨人

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前2局教士分別靠著Nelson Cruz在一、二壘有人時的適時安打，以及巨人先發投手Sean Manaea在滿壘時的暴投攻下3分，不過巨人在3局上甦醒，Brandon Crawford、LaMonte Wade Jr.背靠背開轟追到僅差一分，但下半局教士在Cruz開轟帶領下，在稍稍把分數拉開到3分差。
4局上半巨人大爆發，Mitch Haniger的三分砲加上Thairo Estrada在滿壘時的清壘長打，單局狂炸6分超前比數，不過下半局教士仍保持好手感，Juan Soto、Xander Bogaerts背靠背敲出全壘打追到只差一分，並在5局下半靠著Fernando Tatis Jr.的兩分砲以及Machado本場比賽第一轟，再度反咬比數。
2分落後的巨人在7局上半再度上演「背靠背開轟」，這次換成Blake Sabol以及David Villar，又把比數反超成11比10，但Machado在7局下敲響喪鐘，擊出本場比賽個人第二轟，也是一支超前分的兩分砲，8局下再靠著Trent Grisham以及Cruz聯手敲安，各打回2分打點添加4分鎖定勝局。
兩隊在此役都敲出雙位數安打，巨人打出13支、教士則有17支，巨人隊第二棒Thairo Estrada本場比賽5打數4支安打，打下3分打點，是表現最佳球員，而教士隊42歲老將Cruz則打出回春表現，單場6打數敲出5支安打，包含一支全壘打灌進4分打點，敲出勝利打點、單場雙響砲的Machado也有三安猛打賞的表現，用強大火力逼迫巨人俯首稱臣。