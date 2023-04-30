日職／吳念庭單場雙安狂打3分打點！西武獅仍以6:7不敵樂天

日職埼玉西武獅台灣好手吳念庭今（30）日在主場遭遇樂天金鷲，他打6棒，鎮守三壘，單場雙安演出，還貢獻3打點，可惜球隊跟樂天戰成6:6平手進入延長賽，10局上，西川遙輝敲出致勝安打，樂天以7:6贏球。 我是廣告 請繼續往下閱讀 吳念庭在這比賽之前，幾乎都是代跑、代守的角色，上次先發已經是4月21日，而他在今天5打數2安打，尤其擊出本季首支三壘安打，一吐怨氣。西武隊2局上就被小郷 裕哉轟出3分彈，一口氣狂失4分，2局下中村剛也開轟後，面對樂天先發莊司康誠，吳念庭敲出三壘安打，送回David MacKinnon。樂天3局上由鈴木 大地開轟又追加2分，西武在7局下才由吳念庭再度發威，一人出局滿壘，他敲出中外野適時安打，又追加分數，9局下他滿壘上場打擊，可惜卻被三振，但西武幸運追平。延長賽吳念庭沒有上場打擊機會，外崎 修汰被再見三振出局，順利結束比賽。吳念庭賽後打擊率也提升到2成27。中職／中職史上第一！隊史1800勝！統一獅7:0完封富邦悍將中職／味全龍吉祥物威弟遭球迷「爆頭」暈眩！球團發出聲明棒球／不放手直到夢想到手！台灣好手36歲陽岱鋼本季首轟出爐MLB／全世界最危險的球場！也是最棒小聯盟球場