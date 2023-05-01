顏寬恒控遭檢羅織罪名 林靜儀：顏家的事地方一直有討論
國民黨前立委顏寬恒日前因豪宅案、助理費案被起訴，今他指自己要參選立委，才遭檢方羅織罪名。其競選對手民進黨立委林靜儀表示，關於顏家的一些「狀況」，地方民眾一直有討論，只是以往不敢多講話而已。她希望檢方調查後能釐清真相，無則還當事人清白、有則讓地方公平正義獲得伸張。
記者顏幸如／台中報導
顏寬恒今（1）日指自己與家人被檢察官依《貪污治罪條例》、《偽造文書》等罪起訴，係檢方為政治服務、羅織入罪，此後他將全力捍衛清白、參選到底，並稱「用詐領助理費起訴我，是莫大恥辱與污辱，我不會被打敗。」
顏寬恒將代表國民黨參選立委，在中二選區捲土重來，其競爭對手林靜儀表示，自己在地方一直聽到民眾討論此事，都說早就知道顏家「有一些狀況」，只是過去擔心權力上的問題，不敢多講話。這次比較多民眾向檢調提出檢舉，檢調才去搜集證據，顏寬恒「羅織罪名」的說法，反而顛倒了事情的始末。
林靜儀說，讓地方公平正義得到伸張，是非常重要的事情。該案先有民眾檢舉、後有檢察官針對地方盛傳已久的現象進行調查，「理論上要嘛還當事人一個清白、要嘛還地方民眾一個公平正義的結果」，她奉勸顏寬恒好好面對調查，讓真相能釐清。